Pela primeira vez, Dia da Consciência Negra é feriado no Ceará

Zumbi dos Palmares foi um importante símbolo de resistência contra o racismo e a escravidão Crédito: Reprodução/Wikimedia

Pela primeira vez, o Dia de Zumbi e da Consciência Negra é considerado feriado no Ceará. A data, celebrada no dia 20 de novembro, é uma homenagem a Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, e relembra sua memória importante. Feriado foi instituído como nacional em dezembro de 2023, por meio da Lei nº 14.759, sancionada pelo presidente Lula. Em 2011, a então presidente da República, Dilma Rousseff, assinou a Lei nº 12.519, que garantiu que a data fosse comemorada todo dia 20 de novembro. Porém, sem que entrasse oficialmente no calendário nacional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA TAMBÉM | Série discute acesso de quilombolas no ensino superior



Nascido livre e dentro do quilombo, Zumbi dos Palmares foi um dos últimos líderes do Quilombo de Palmares e era sobrinho de Ganga Zumba. Em uma expedição, foi sequestrado por um grupo de caçadores escravizados e vendido ao padre Antônio Melo. É o que explica ao O POVO, o historiador Hilário Ferreira. “Há uma disputa de narrativas simbólicas entre personalidades negras, onde por vezes, havia uma tentativa de “transferir” a data para o dia 25 de março, Data Magna do Ceará", completa Hilário. LEIA TAMBÉM | Data Magna do Ceará: entenda o feriado do dia 25 de março

“Essa narrativa do 25 de março, acabou ficando muito forte, tanto que é considerada feriado aqui [no Ceará], no entanto, não nos representa. Quando digo que não nos representa, não é que deva ser colocada de lado, mas sim refletida”. O historiador explica que a data é resultado de um processo de várias lutas, construídas por africanos e afrodescendentes, que foram escravizados e libertos no século 19. “O 20 de novembro é uma data escolhida pelo Grupo de União e Consciência Negra do Ceará (Grucon-CE), como representante da luta contra o racismo e toda forma de marginalização que a sociedade brasileira ainda produz”, explica.

Para ela, a data não é de celebração e sim de reflexão em relação aos direitos sociais e étnico-raciais à população negra. “A população quilombola foi reconhecida no censo étnico de 2022. Nós não éramos reconhecidos, embora nossa existência no Ceará fosse evidente. O Quilombo Conceição dos Caetanos, por exemplo, é datado de 1885 a 1887”, complementa. Segundo a Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc), um levantamento feito pela Fundação Cultural Palmares, apontou que no Ceará existem cerca de 70 comunidades quilombolas, sendo 42 destas já certificadas pela fundação. Ana Eugênia cita ainda o mapeamento feito pelo Censo Demográfico, que apontou quase 24 mil quilombolas distribuídos em todo o Estado.