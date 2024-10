Fortaleza tem mais da metade dos semáforos com tecnologia inteligente, aponta AMC

O semáforo inteligente tem adaptação dinâmica, ou seja, ao longo do dia o sistema se regula automaticamente para otimizar o tráfego na via

Esses dados são processados pelo sistema, que regula o tempo de abertura do sinal. Portanto, se houver muitos veículos na via, o sinal permanece verde por mais tempo para suavizar o fluxo.

Os semáforos inteligentes funcionam sob demanda e dispõem de sensores em sua estrutura. As câmeras posicionadas estrategicamente nos cruzamentos monitoram o tráfego em tempo real. Com base nisso, as imagens são transformadas em algoritmos.

“No sistema convencional, o tempo do semáforo é pré-programado, a gente vai no local, faz uma coleta de dados com base no volume de veículos e calcula o tempo necessário, não muda, mesmo que haja uma demanda maior de veículos naquele trecho”, explica o gerente da Central da Mobilidade para Preservação de Vidas da AMC, Lélio Vale.

“Se tiver um colisão que esteja obstruindo um faixa, o sistema é capaz de detectar que ali tem congestionamento por causa do sensor. Diante disso, a ferramenta aumenta o tempo do sinal verde naquele local”, complementa, falando do sistema de semáforos inteligentes.

O semáforo inteligente tem adaptação dinâmica, ou seja, ao longo do dia o sistema se regula automaticamente para otimizar o tráfego na via.