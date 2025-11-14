Homem sequestra sobrinha da ex-namorada em Jaguaribe

Homem sequestra sobrinha da ex-namorada em JaguaribeCaso foi registrado nessa quinta-feira, 13, e teria acontecido após o suspeito não aceitar o fim do relacionamento com a tia da vítima. A PM atende a ocorrência que segue em andamento
Um homem sequestrou a sobrinha da ex-namorada após não aceitar o fim do relacionamento. A ação criminosa aconteceu no começo da noite dessa quinta-feira, 13, no município de Jaguaribe, a 262,70 quilômetros de Fortaleza.
O suspeito foi identificado como Antônio Bezerra de Sousa Júnior e teria como alvo a tia da jovem, de 18 anos. A ocorrência segue em andamento e ainda não há informações se o suspeito foi capturado e se a vítima foi resgatada.
Leia Mais | Homem é preso por suspeita de matar cearense em Goiás
O POVO apurou que o suspeito teria ido armado a uma clínica de beleza procurando a ex-companheira. Ao chegar no local, não a encontrou e resolveu sequestrar a sobrinha dela, identificada como Fernanda Melo, estudante de Enfermagem.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) foi procurada pelo O POVO para saber mais informações sobre a ocorrência. A matéria será atualizada quando o órgão responder.