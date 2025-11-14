Homem sequestra sobrinha da ex-namorada em Jaguaribe

Caso foi registrado nessa quinta-feira, 13, e teria acontecido após o suspeito não aceitar o fim do relacionamento com a tia da vítima. A PM atende a ocorrência que segue em andamento

Um homem sequestrou a sobrinha da ex-namorada após não aceitar o fim do relacionamento. A ação criminosa aconteceu no começo da noite dessa quinta-feira, 13, no município de Jaguaribe, a 262,70 quilômetros de Fortaleza.

O suspeito foi identificado como Antônio Bezerra de Sousa Júnior e teria como alvo a tia da jovem, de 18 anos. A ocorrência segue em andamento e ainda não há informações se o suspeito foi capturado e se a vítima foi resgatada.