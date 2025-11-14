Vídeo mostra captura de um dos criminosos mais procurados do CE

Nas imagens, é possível ver que "Nem da Gerusa" tenta fugir pulando muros e passando por cima das casas. Porém, consegue ser capturado pela Polícia, que o monitorava por drone.

Prisão foi realizada nessa quinta-feira, 13, por equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Polícia Civil do Ceará .

Um vídeo mostra a captura de Jangledson de Olveira, o "Nem da Gerusa", um dos criminosos mais procurados do Ceará, na Bolívia.

Nas imagens, é possível ver que Jangledson tenta fugir pulando muros e passando por cima das casas. Porém, consegue ser capturado pela Polícia, que o monitorava por drone.

Contra ele constam nove mandados de prisão em aberto por homicídio e integrar organização criminosa e tinha dez passagens por diversos crimes.

Conforme as investigações, "Nem da Gerusa" teria fugido para a Bolívia para faciolitar o tráfico internacional e o fornecimento de drogas para ao Ceará.

O homem ainda é foragido do sistema penitenciário do Rio Grande do Norte, em 2016, e acusado de participar, em 2017, da morte do ex-sogro, um subtenente da Reserva do Corpod e Bombeiros de Maracanaú.