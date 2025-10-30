Após furto de cabos, semáforos no Centro ficam apagados

Após furto de cabos, semáforos no Centro ficam apagadosSemáforos dos cruzamentos da rua Meton de Alencar com Solon Pinheiro e com Jaime Benévolo, no Centro de Fortaleza, apresentaram instabilidade na manhã desta quinta-feira, 30
Furto de cabos provocou instabilidade no funcionamento de semáforos em dois cruzamentos da rua Meton de Alencar, no bairro Centro, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira, 30.
Cidade parada: você não está preso no trânsito, você é o trânsito; ENTENDA
Esquina com a rua Solon Pinheiro segue com agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) para controlar tráfego e orientar condutores. Equipamento está na lista de prioridade para intervenção.
Já o aparelho localizado no encontro com a rua Jaime Benévolo foi restabelecido após atuação de técnicos do Órgão.
Em nota enviada ao O POVO, AMC informa que crimes ocorreram na madrugada dessa quinta-feira, 30.
