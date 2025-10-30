Após furto de cabos, semáforos no Centro ficam apagados

Semáforos dos cruzamentos da rua Meton de Alencar com Solon Pinheiro e com Jaime Benévolo, no Centro de Fortaleza, apresentaram instabilidade na manhã desta quinta-feira, 30

Furto de cabos provocou instabilidade no funcionamento de semáforos em dois cruzamentos da rua Meton de Alencar , no bairro Centro, em Fortaleza , na manhã desta quinta-feira, 30.

Esquina com a rua Solon Pinheiro segue com agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) para controlar tráfego e orientar condutores. Equipamento está na lista de prioridade para intervenção.

Já o aparelho localizado no encontro com a rua Jaime Benévolo foi restabelecido após atuação de técnicos do Órgão.

Em nota enviada ao O POVO, AMC informa que crimes ocorreram na madrugada dessa quinta-feira, 30.