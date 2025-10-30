Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após furto de cabos, semáforos no Centro ficam apagados

Semáforos dos cruzamentos da rua Meton de Alencar com Solon Pinheiro e com Jaime Benévolo, no Centro de Fortaleza, apresentaram instabilidade na manhã desta quinta-feira, 30
Furto de cabos provocou instabilidade no funcionamento de semáforos em dois cruzamentos da rua Meton de Alencar, no bairro Centro, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira, 30.

Esquina com a rua Solon Pinheiro segue com agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) para controlar tráfego e orientar condutores. Equipamento está na lista de prioridade para intervenção.

Já o aparelho localizado no encontro com a rua Jaime Benévolo foi restabelecido após atuação de técnicos do Órgão.

Em nota enviada ao O POVO, AMC informa que crimes ocorreram na madrugada dessa quinta-feira, 30.

