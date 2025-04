Usuários questionam tempo mínimo de semáforos para pedestres em Fortaleza

Faixa em X no cruzamento da Av. da Universidade com 13 de maio / Crédito: FÁBIO LIMA

Com um veículo para cada 1,98 habitante, a disputa por espaço no trânsito com os automóveis se torna um tanto quanto desleal para quem anda a pé em Fortaleza. Para ajudar nessa “briga”, os semáforos para pedestres estão dispostos pela Capital como forma de garantir aos transeuntes uma passagem segura entre uma multidão de carros, motos, caminhonetes e outros. Entretanto, essa travessia nem sempre é tranquila, já que em diversos pontos da cidade, o tempo garantido pelos semáforos para a travessia é demasiadamente curto.

O POVO visitou trechos em Fortaleza que possuem a ferramenta, e cronometrou locais como o cruzamento entre as avenidas da Universidade e 13 de Maio, onde o tempo para a passagem de pedestres é de 30 segundos, em uma faixa de 30 metros (m). LEIA | 6 meses após abertura, serviço da academia ao ar livre na Beira Mar é interrompido Em teoria, esses 30 segundos são suficientes para chegar de uma esquina a outra, principalmente em cruzamentos com faixas em X, já que de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização Semafórica, a velocidade de passo dos pedestres usada para o cálculo do tempo dos semáforos é de 1,2 metros por segundo (m/s). Entretanto, para pessoas com mobilidade reduzida, esse tempo se torna insuficiente, e a travessia, perigosa. Nesses casos, transeuntes como Luís Carlos de Lima, 57, que têm problemas para locomoção causados por um Acidente Vascular Cerebral (AVC), precisam improvisar para garantir a própria segurança durante o tráfego.

“Às vezes, tenho tempo para ultrapassar, às vezes não. Em X não dá, não tem como. É só pela faixa de pedestres [paralela] mesmo. Eu faço o L para acompanhar a faixa de pedestres”, comenta o usuário, que prefere esperar mais e usar as faixas nas extremidades do que arriscar atravessar nas faixas transversais. Quem também sobre com essa celeridade das passagens são as Pessoas Com Deficiência (PCDs). Com necessidade de mais tempo para driblar desníveis entre a pista e a calçada, buracos, poças de lama, além da própria dificuldade de locomoção, essas pessoas enfrentam riscos a cada travessia. Faixa em X no cruzamento da Av. da Universidade com 13 de maio Crédito: FÁBIO LIMA Faixa em X no cruzamento da Av. da Universidade com 13 de maio Crédito: FÁBIO LIMA Faixa em X no cruzamento da Av. da Universidade com 13 de maio Crédito: FÁBIO LIMA Eugênia Arruda, 28, estudante de jornalismo, se assustou com o curto intervalo para travessia no cruzamento da avenida da Universidade com 13 de Maio Crédito: FÁBIO LIMA Faixa em X no cruzamento da Av. da Universidade com 13 de maio Crédito: FÁBIO LIMA Faixa em X no cruzamento da Av. da Universidade com 13 de maio Crédito: FÁBIO LIMA Faixa em X no cruzamento das avenidas Santos Dumnont e Desembargador Moreira Crédito: FÁBIO LIMA

Esse cenário só piora em uma metrópole com quase 1,3 milhão de veículos, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran). Quem vem de fora, como Eugênia Arruda, 28, se impressiona negativamente com o ritmo acelerado na Capital. “É bem complicado. Assustador! É tudo muito rápido. Tem sempre que ir com muita agilidade e aí se torna meio arriscado”, conta a estudante natural de Pentecoste, município a 91 quilômetros (km) da Capital. Até mesmo quem é jovem e está em perfeitas condições de locomoção, sente que o tempo nos semáforos para pedestres poderia ser maior. Entre estes está Sheldon Campos, que diariamente passa pelo cruzamento entre as avenidas Santos Dumont e Desembargador Moreira, no bairro Aldeota.