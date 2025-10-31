Próteses mamárias externas e sutiãs são distribuídos no Hospital da Mulher

Iracema Vitoriosa, 68, aposentada, participou de ação da Prefeitura de Fortaleza, que entregou próteses mamárias externas e sutiãs para mulheres que tiveram câncer de mama / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

“Eu recebi um diagnóstico de câncer e três meses de vida, mas já se passaram 23 anos”, conta Celina Rêgo Ferreira, de 66 anos. A empresária do lar foi uma das mulheres contempladas com próteses mamárias externas e sutiãs, distribuídos gratuitamente, nesta sexta-feira, 31, no Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann, em Fortaleza. A ação faz parte da iniciativa “Reconstruindo Autoestima”, responsável pela produção dos materiais doados, promovida pela Prefeitura de Fortaleza, em parceria com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE).

Ao todo, foram produzidas mil próteses e mil sutiãs para serem entregues às mulheres que passaram pela cirurgia de mastectomia, com a retirada da mama. Durante o evento, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), informou que pretende transformar a iniciativa em política pública. De acordo com o gestor municipal, o programa será apresentado à Câmara Municipal de Fortaleza nos próximos dias. "Ação essa que nós já, inclusive, conversamos com a Secretaria das Mulheres, assim como com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que a gente transforme uma ação como essa em política pública (...) Uma ação que será transformada em programa, para que a gente possa ter ações como essa, contínuas, durante todo o ano", defendeu.