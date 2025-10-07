Câncer de mama: sinais de alerta e como se prevenir no Outubro Rosa

Mamografia anual é o principal exame para detectar o câncer de mama em estágios iniciais / Crédito: Reprodução/Freepik

O mês de alerta e autocuidado para a conscientização sobre o câncer de mama chegou e, com ele, a campanha Outubro Rosa, criada para relembrar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. A mobilização, reconhecida mundialmente, é um lembrete para que mulheres e homens adotem hábitos saudáveis e realizem exames regulares.

Fatores de risco: o que aumenta as chances do câncer de mama A ginecologista Willca Sales explica que a idade acima de 50 anos, obesidade, sedentarismo, tabagismo, uso de álcool e menopausa tardia estão entre os principais fatores de risco. “O uso prolongado de anticoncepcionais, além da exposição a radiações e agrotóxicos, também pode favorecer o surgimento da doença”, ressalta. A mastologista Aline Carvalho, doutora em oncologia mamária pelo AC Camargo Cancer Center, acrescenta que reduzir fatores modificáveis é essencial.