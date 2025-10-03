Outubro Rosa: câncer de mama tem até 95% de chance de cura

Diagnóstico precoce eleva em até 95% a chance de cura do câncer de mama / Crédito: Samuel Setubal

O câncer de mama é o segundo tumor mais comum entre as mulheres, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), atrás apenas do câncer de pele. A notícia boa é que, quando descoberto e tratado na fase inicial da doença, as chances de cura chegam até 95%. A seguir, descubra se você está no grupo de risco do câncer de mama e como se prevenir, com orientações da ginecologista e especialista em saúde pública, Luciana Lopes. Confira também os principais eventos de outubro em Fortaleza.



Leia mais Outubro Rosa: 500 mamografias gratuitas serão ofertadas em Fortaleza Sobre o assunto Outubro Rosa: 500 mamografias gratuitas serão ofertadas em Fortaleza Por que o Outubro Rosa ainda importa?

A Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) registrou um aumento de 13% no número de exames de mamografia realizados no primeiro semestre de 2025 em relação ao primeiro semestre do ano passado, crescendo de 43 para 48,8 mil exames realizados. O dado revela uma maior conscientização da importância da detecção precoce do câncer de mama, um dos objetivos almejados pela Campanha do Outubro Rosa. A médica Luciana Lopes reconhece a importância da iniciativa, mas destaca seus desafios. “Ainda permanece o desafio do alcance para pessoas que não têm acesso à informação e para aquelas que não compreendem o risco real da doença e a necessidade de prevenção”, destaca.

A campanha do Outubro Rosa, movimento que simboliza a luta contra o câncer de mama, foi criada nos anos 90, quando a Fundação Susan G. Komen for the Cure distribuiu laços cor de rosa para os participantes da primeira corrida pela cura. No Brasil, seu surgimento começou lento, com algum sinal em outubro de 2002, quando o Obelisco do Ibirapuera, em São Paulo, foi iluminado com luzes cor de rosa. Mas foi em 2008 que a campanha se consolidou no país, com várias cidades promovendo campanhas, corridas e iluminando seus principais monumentos.

Diagnóstico precoce do câncer de mama: o que significa e como identificar sinais O diagnóstico precoce do câncer de mama busca identificar a doença em fases iniciais, muitas vezes antes do aparecimento de sintomas.

Pode ser feito através:

Do autoexame

Exame clínico das mamas

Mamografia: para mulheres a partir dos 40 anos Sinais suspeitos de câncer de mama Caroço na mama : geralmente duro, que não desaparece e pode aumentar de tamanho

: geralmente duro, que não desaparece e pode aumentar de tamanho Alterações na pele da mama : vermelhidão, aspecto de “casca de laranja” ou retração (a pele fica puxada para dentro)

: vermelhidão, aspecto de “casca de laranja” ou retração (a pele fica puxada para dentro) Secreção no mamilo : saída de um líquido com sangue em apenas uma das mamas

: saída de um líquido com sangue em apenas uma das mamas Mudança no formato do mamilo : retração (quando ele entra para dentro) ou alteração repentina na aparência

: retração (quando ele entra para dentro) ou alteração repentina na aparência Feridas ou lesões na pele da mama que não cicatrizam com pomadas ou tratamentos simples

com pomadas ou tratamentos simples Caroços na axila ou perto da clavícula que pode estar endurecidos

que pode estar endurecidos Aumento repentino no tamanho da mama , acompanhado de inchaço ou alterações na pele

, acompanhado de inchaço ou alterações na pele Nos homens: aparecimento de caroço na mama ou inflamação que não melhora mesmo após tratamento Mamografia: quando começar, frequência e alto risco Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, todas as mulheres devem realizar mamografia a partir dos 40 anos, anualmente.

A médica Luciana Lopes ressalta, também, a necessidade do exame para homens trans e pessoas não binárias. “Incluem-se também nessa recomendação os homens trans e pessoas não-binárias assinaladas no feminino ao nascer, que mantêm as suas mamas”, pontua. Pessoas com mamas no grupo de alto risco, mesmo com menos de 40 anos, também devem fazer o exame. São elas: