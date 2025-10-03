Outubro Rosa: câncer de mama tem até 95% de chance de cura quando descoberto cedoCampanha segue essencial para conscientizar sobre sinais de alerta, exames e prevenção. Em Fortaleza, Outubro terá eventos e exames gratuitos
O câncer de mama é o segundo tumor mais comum entre as mulheres, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), atrás apenas do câncer de pele. A notícia boa é que, quando descoberto e tratado na fase inicial da doença, as chances de cura chegam até 95%.
A seguir, descubra se você está no grupo de risco do câncer de mama e como se prevenir, com orientações da ginecologista e especialista em saúde pública, Luciana Lopes. Confira também os principais eventos de outubro em Fortaleza.
Por que o Outubro Rosa ainda importa?
A Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) registrou um aumento de 13% no número de exames de mamografia realizados no primeiro semestre de 2025 em relação ao primeiro semestre do ano passado, crescendo de 43 para 48,8 mil exames realizados.
O dado revela uma maior conscientização da importância da detecção precoce do câncer de mama, um dos objetivos almejados pela Campanha do Outubro Rosa.
A médica Luciana Lopes reconhece a importância da iniciativa, mas destaca seus desafios. “Ainda permanece o desafio do alcance para pessoas que não têm acesso à informação e para aquelas que não compreendem o risco real da doença e a necessidade de prevenção”, destaca.
A campanha do Outubro Rosa, movimento que simboliza a luta contra o câncer de mama, foi criada nos anos 90, quando a Fundação Susan G. Komen for the Cure distribuiu laços cor de rosa para os participantes da primeira corrida pela cura.
No Brasil, seu surgimento começou lento, com algum sinal em outubro de 2002, quando o Obelisco do Ibirapuera, em São Paulo, foi iluminado com luzes cor de rosa. Mas foi em 2008 que a campanha se consolidou no país, com várias cidades promovendo campanhas, corridas e iluminando seus principais monumentos.
Diagnóstico precoce do câncer de mama: o que significa e como identificar sinais
O diagnóstico precoce do câncer de mama busca identificar a doença em fases iniciais, muitas vezes antes do aparecimento de sintomas.
Pode ser feito através:
- Do autoexame
- Exame clínico das mamas
- Mamografia: para mulheres a partir dos 40 anos
Sinais suspeitos de câncer de mama
- Caroço na mama: geralmente duro, que não desaparece e pode aumentar de tamanho
- Alterações na pele da mama: vermelhidão, aspecto de “casca de laranja” ou retração (a pele fica puxada para dentro)
- Secreção no mamilo: saída de um líquido com sangue em apenas uma das mamas
- Mudança no formato do mamilo: retração (quando ele entra para dentro) ou alteração repentina na aparência
- Feridas ou lesões na pele da mama que não cicatrizam com pomadas ou tratamentos simples
- Caroços na axila ou perto da clavícula que pode estar endurecidos
- Aumento repentino no tamanho da mama, acompanhado de inchaço ou alterações na pele
- Nos homens: aparecimento de caroço na mama ou inflamação que não melhora mesmo após tratamento
Mamografia: quando começar, frequência e alto risco
Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, todas as mulheres devem realizar mamografia a partir dos 40 anos, anualmente.
A médica Luciana Lopes ressalta, também, a necessidade do exame para homens trans e pessoas não binárias. “Incluem-se também nessa recomendação os homens trans e pessoas não-binárias assinaladas no feminino ao nascer, que mantêm as suas mamas”, pontua.
Pessoas com mamas no grupo de alto risco, mesmo com menos de 40 anos, também devem fazer o exame. São elas:
- Tenham parentes de primeiro grau (mãe, irmã ou filha) com histórico de câncer de mama e/ou ovário na família, conforme orientação mastologista
- Tenham parentes de primeiro grau de câncer de mama em homem (irmão, pai ou filho)
- Tenham diagnóstico de alguma mutação genética (como a do gene BRCA, que ficou popularmente conhecido após a atriz Angelina Jolie ter descoberto essa mutação)
Homens também podem ter câncer de mama?
Sim, homens podem ter câncer de mama. Contudo, sua incidência ainda é muito baixa: cerca de 1% dos casos. “Campanhas são realizadas a partir de dados epidemiológicos, por isso a campanha é mais direcionada às mulheres”, Lopes observa.
Autoexame: ajuda ou atrapalha?
Luciana reconhece a importância do autoexame, mas alerta que esse não é o método mais eficaz contra o câncer de mama. “O auto exame, na maioria das vezes, revela uma suspeita diagnóstica tardia, não é a melhor forma de prevenção de CA de mama. Mas conhecer o próprio corpo é sempre ótimo!”, aponta.
Prevenção no dia a dia
Alguns aspectos da vida você não consegue controlar, como a idade e o histórico familiar. Contudo, em outros você possui influência, em que pode construir hábitos saudáveis e diminuir o risco de câncer de mama.
São eles: uma alimentação balanceada, práticas regulares de atividade física, realização de exames preventivos, reduzir álcool, prevenir-se contra a obesidade e o cuidado com a saúde mental, que a tudo influencia.
“Considero que agora é a hora de todas as mulheres de nosso país se valorizarem e se cuidarem, principalmente as populações mais vulneráveis e excluídas dos sistemas, como as negras, indígenas e pobres. Cuidem-se, mulheres vivas! Somos natureza e merecemos o melhor da vida!”, destaca Lopes.
Eventos em Fortaleza do Outubro Rosa
- 500 mamografias gratuitas em Fortaleza: Mulheres a partir de 40 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social, podem se beneficiar do serviço, realizado no Centro de Imagem da Associação Nossa Casa de Apoio à Pessoas com Câncer. Já é possível agendar através do formulário de inscrição.
- Seminário Outubro Rosa do Ministério Público do Ceará (MPCE): o evento tratará sobre os “Avanços e desafios da rede oncológica para o cuidado integral à saúde da mulher”, no dia 03 de outubro (sexta feira), das 8h30 às 12h30, no auditório da Escola Superior do MP (ESMP). Poderá ser acompanhado, também, pelo canal do MPCE no Youtube.
- II Remada Rosa Nacional: Evento que reúne mulheres sobreviventes do câncer de mama para remar simultaneamente, a II Remada Rosa Nacional ocorrerá no dia 4 de outubro, a partir das 8h30, no Ceará Esporte Club (Beira Mar). A programação local se divide entre remadas recreativas, mini palestras sobre saúde, fit dance, beach tennis, ioga, serviços gratuitos de avaliação nutricional, bioimpedância, aferição de pressão e glicemia, massagem, além de sorteios e brindes.
- Ação “Comunidade Rosa” em Caucaia (Alece): Palestra sobre saúde mental e prevenção do câncer de mama, no dia 23 de outubro, às 16h, em Caucaia.