Setembro Dourado reforça importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o Brasil deverá registrar cerca de 7.930 novos casos de câncer em crianças a cada ano, entre os anos de 2023 e 2025, com maior incidência entre os meninos, que terão aproximadamente 4.230 novos casos, em comparação com 3.700 em meninas.

O mês de setembro é o da campanha nacional “Setembro Dourado”, que busca aumentar a conscientização sobre o câncer infantil e juvenil . O foco é alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, fator determinante no combate à doença que representa a principal causa de morte por câncer entre jovens de 1 a 19 anos no Brasil.

O Hospital Albert Sabin, em Fortaleza, é referência no atendimento oncológico pediátrico, o local disponibiliza um ambulatório específico para diagnóstico precoce, que funciona de segunda a sexta, das 7 às 13 horas. No ano de 2023, foram realizadas quase duas mil ligações.

Ações de conscientização na capital cearense

Nesta terça-feira, 10, o Hospital Albert Sabin realizará a cerimônia de lançamento da Campanha Setembro Dourado no Centro Pediátrico de Câncer, na Capital. O evento contará com a presença da secretária de Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho, pacientes, familiares, corpo clínico do Hias, representantes de universidades estaduais, da Associação Peter Pan e casas de apoio.

A cerimônia contará com a oficialização do Comitê de Políticas Públicas em Oncologia Pediátrica do Ceará e a realização de cerimônia com luzes e balões dourados, simbolizando o compromisso no combate ao câncer infantil.