Prefeitura de Fortaleza entrega próteses mamárias e sutiãs a mulheres mastectomizadas

Prefeitura de Fortaleza entrega próteses mamárias e sutiãs a mulheres mastectomizadasA ação acontece nesta sexta, 31, no Hospital da Mulher de Fortaleza. Inscrições seguem abertas e poderão ser feitas no dia da entrega
Nesta sexta-feira, 31, às 9h, o Hospital da Mulher de Fortaleza estará realizando uma ação de entrega de próteses mamárias externas e sutiãs a mulheres que tiveram câncer de mama e precisaram passar pela cirurgia de mastectomia, com a retirada da mama.
A ação faz parte da iniciativa “Reconstruindo Autoestima”, responsável pela produção dos materiais doados, promovida pela prefeitura de Fortaleza, em parceria com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE).
Com vagas limitadas, para a retirada do material é preciso realizar uma inscrição online, no Fortaleza Digital. As inscrições também podem ser feitas no local no dia da ação. Na ocasião, o prefeito Evandro Leitão e o secretário Antonio José Mota participaram da entrega.
É esperado que mil mulheres sejam contempladas. A iniciativa faz parte da programação do Outubro Rosa da SDE e ocorre em consonância com o encerramento campanha promovida pelo Hospital da Mulher ao longo deste mês.
Serviço
Entrega das Próteses Mamárias Externas e Sutiãs – Ação Reconstruindo Autoestima
Quando: 31 de outubro (sexta-feira), às 9h
Local: Hospital da Mulher de Fortaleza (Auditório Dr. Antônio Eusébio Teixeira Rocha) - Rua George Rocha, 50 - Demócrito Rocha
Inscrições: https://fortalezadigital.fortaleza.ce.gov.br/ords/r/fortaleza-digital/portal/home
