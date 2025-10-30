Prefeitura de Fortaleza entrega próteses mamárias e sutiãs a mulheres mastectomizadas

É esperado que mil mulheres sejam contempladas com a iniciativa / Crédito: Adobe Stock

Nesta sexta-feira, 31, às 9h, o Hospital da Mulher de Fortaleza estará realizando uma ação de entrega de próteses mamárias externas e sutiãs a mulheres que tiveram câncer de mama e precisaram passar pela cirurgia de mastectomia, com a retirada da mama. A ação faz parte da iniciativa “Reconstruindo Autoestima”, responsável pela produção dos materiais doados, promovida pela prefeitura de Fortaleza, em parceria com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE).