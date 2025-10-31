Evandro critica aplausos para mortes da operação no Rio"A que ponto chega a humanidade pedindo para aplaudir uma situação daquela?", questiona prefeito de Fortaleza nesta quinta-feira, 31
Sem citar nome, Evandro Leitão (PT), prefeito de Fortaleza, afirma estar muito decepcionado com um representante da população que pediu aplausos para pessoas mortas durante a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro.
"A que ponto chega a humanidade pedindo para aplaudir uma situação daquela?”, questionou.
A declaração foi feita nesta sexta-feira, 31, durante um evento para mulheres mastectomizadas na Capital.
Leitão apontou que, no meio de criminosos, pessoas inocentes também tiveram as vdias ceifadas.
"Quando a gente fala de saúde, a gente fala em vidas, a gente fala em sentimentos, em desejos, das pessoas. E a gente tem que ter mais empatia com as pessoas", afirmou.
Apesar da crítica, prefeito encerrou sua fala de forma otimista.
“Eu tenho muita esperança de que possamos ter dias melhores, resgatar a empatia e a humanidade na nossa Cidade”, concluiu.
Ex-adversário político, André Fernandes foi quem aplaudiu ação policial no RJ
Declaração pode ser uma referência ao deputado federal André Fernandes (PL), ex-adversário político de Evandro na campanha para Prefeitura de Fortaleza em 2024.
No dia seguinte à operação que culminou na morte de mais de 100 pessoas, ele pediu um minuto de aplausos no Congresso Nacional nessa quarta-feira, 29.
“Como já foi dado um minuto de silêncio aos quatro policiais militares e civis ali no Rio de Janeiro, eu gostaria de pedir que essa Casa fizesse neste exato momento um minuto de aplauso para os mais de 100 bandidos assassinados no Rio de Janeiro. Então eu peço um minuto de aplausos para que esse número possa chegar a 200, 300, e quantos sejam necessário”, disse ele ao microfone.
Outros líderes do PL e de partidos de direita também elogiaram a megaoperação conduzida pelo governador Cláudio Castro (PL). Apoio veio ainda da Polícia Militar do Ceará (PMCE), lamentando falecimento de agentes.
Operação Contenção, que buscou conter avanço da facção criminosa Comando Vermelho (CV), realizada nos complexos do Alemão e da Penha, já ultrapassou o massacre do Carandiru em número de óbitos.
Corpos chegaram a ser retirados da mata pelos próprios moradores que enfileiram no chão de uma das comunidades.
(Colaborou Gabriele Félix)