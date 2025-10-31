Intervenção policial em Canindé deixa sete mortos e apreende armas

Intervenção policial em Canindé deixa sete mortos e apreende armasForam apreendidos um fuzil, quatro pistolas, três revólveres e duas granadas com 15 membros de facção criminosa nesta sexta-feira, 31
Intervenção policial em Canindé, a 118,60 km de distância de Fortaleza, resultou na morte de sete suspeitos ainda não identificados nesta sexta-feira, 31.
Ação ocorreu após equipes das forças de segurança se depararem com 15 membros de facção criminosa. Foram apreendidos um fuzil, quatro pistolas, três revólveres e duas granadas. Suspeitos estão em hospital da região.
Segundo informações preliminares da Polícia Militar (PM), indivíduos armados teriam se deslocado à região com o objetivo de atacar desafetos.
As equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG), Força Tática (FT), FT Rural, Raio e Cotar foram acionadas pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para o local.
Elmano parabeniza trabalho da PM
Em publicação nas redes sociais, o governador Elmano de Freitas (PT) parabenizou o trabalho da PM.
"Nenhum policial morto. Nenhum inocente alvejado. A população protegida. Parabéns à nossa Polícia Militar do Ceará", escreveu.
Mais informações em breveDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente