Intervenção policial em Canindé deixa sete mortos e apreende armas

Foram apreendidos um fuzil, quatro pistolas, três revólveres e duas granadas com 15 membros de facção criminosa nesta sexta-feira, 31
Intervenção policial em Canindé, a 118,60 km de distância de Fortaleza, resultou na morte de sete suspeitos ainda não identificados nesta sexta-feira, 31.

Ação ocorreu após equipes das forças de segurança se depararem com 15 membros de facção criminosa. Foram apreendidos um fuzil, quatro pistolas, três revólveres e duas granadas. Suspeitos estão em hospital da região.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar (PM), indivíduos armados teriam se deslocado à região com o objetivo de atacar desafetos.

As equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG), Força Tática (FT), FT Rural, Raio e Cotar foram acionadas pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para o local.


Elmano parabeniza trabalho da PM

Em publicação nas redes sociais, o governador Elmano de Freitas (PT) parabenizou o trabalho da PM. 

"Nenhum policial morto. Nenhum inocente alvejado. A população protegida. Parabéns à nossa Polícia Militar do Ceará", escreveu.

 

Mais informações em breve

