Rio: operação no Alemão e na Penha busca combater avanço do CV

Rio: operação no Alemão e na Penha busca combater avanço do Comando Vermelho (CV)Operação Contenção prendeu 23 criminosos nesta terça-feira, 28, buscando capturar lideranças cariocas e de outros estados
Operação contra facção criminosa Comando Vermelho (CV), no Rio de Janeiro, capturou 23 criminosos e apreendeu armas e rádios comunicadores nesta terça-feira, 28, nos complexos do Alemão e da Penha.
As duas áreas abrigam 26 comunidades. Mandados de busca e apreensão e de prisão foram obtidos pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), com atuação de 2.500 policiais civis e militares.
A "Operação Contenção" é de responsabilidade do Governo do Estado do Rio e conta ainda com promotores do Ministério Público Estadual.
Segundo a Polícia Civil, a investigação já dura mais de um ano.
"Estamos atuando com força máxima e de forma integrada, para deixar bem claro que quem exerce o poder é o Estado. Os verdadeiros donos desses territórios são os cidadãos de bem, trabalhadores. Seguiremos firmes na luta contra o crime organizado", informou Cláudio Castro (PL), governador do Rio.
Além de aparato tecnológico, como drones, a Operação Contenção conta com dois helicópteros, 32 blindados terrestres e 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da PM, além de ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate.
A Polícia Civil mobilizou agentes de todas as delegacias especializadas, distritais, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Subsecretaria de Inteligência.