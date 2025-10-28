Rio: operação no Alemão e na Penha busca combater avanço do CV

Foto de apoio ilustrativo: visando combater a expansão da facção criminosa Comando Vermelho e capturar lideranças criminosas, Governo do Rio inicia "Operação Contenção" nesta terça-feira, 28, nos complexos do Alemão e da Penha / Crédito: Casa Civil/PR

Operação contra facção criminosa Comando Vermelho (CV), no Rio de Janeiro, capturou 23 criminosos e apreendeu armas e rádios comunicadores nesta terça-feira, 28, nos complexos do Alemão e da Penha. Famílias que vieram de área do CV teriam sido expulsas de residencial pelo TCP; ENTENDA



As duas áreas abrigam 26 comunidades. Mandados de busca e apreensão e de prisão foram obtidos pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), com atuação de 2.500 policiais civis e militares.