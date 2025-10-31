Sete governadores anunciaram "Consórcio da paz" após operação no Rio

Governadores afirmam que o consórcio deve ser expandido para todos os Estados / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalistaÍtalo Coriolano, o programa O POVO News desta sexta-feira, 31, repercute a criação do "Consórcio da Paz", anunciada por sete governadores de direita após a megaoperação no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28, que deixou cerca de 121 mortos. A reunião dos governadores aconteceu nesta quinta-feira, 30, na sede do governo fluminense. O objetivo do consórcio é integrar informações de inteligência policial, compartilhar informações sobre o crime organizado e prestar apoio financeiro entre os Estados.

