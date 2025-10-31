Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sete governadores anunciaram "Consórcio da paz" após operação no Rio

Segundo o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), a intenção é compartilhar estratégias de combate ao crime organizado e prestar apoio financeiro entre Estados
Autor Lorena Frota
Com apresentação do jornalistaÍtalo Coriolano, o programa O POVO News desta sexta-feira, 31, repercute a criação do "Consórcio da Paz", anunciada por sete governadores de direita após a megaoperação no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28, que deixou cerca de 121 mortos.

A reunião dos governadores aconteceu nesta quinta-feira, 30, na sede do governo fluminense. O objetivo do consórcio é integrar informações de inteligência policial, compartilhar informações sobre o crime organizado e prestar apoio financeiro entre os Estados.

Segundo o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), a intenção é "dividir as experiências, soluções e ações do combate ao crime organizado" e que o Rio de Janeiro deve ser a sede da iniciativa. Apesar de todos os governadores envolvidos serem alinhados politicamente, eles afirmam que o consórcio deve abranger todos os Estados.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), comentou: "Podemos compartilhar empréstimos e material humano, porque nós temos gente qualificadíssima. Para que possamos comprar equipamentos de forma consorciada e enfrentar definitivamente essa onda de violência do Brasil, que não é só do Rio de Janeiro, é de todos os estados".

Participaram da reunião o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL); do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (Progressistas); de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (Progressistas) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

