Fortaleza recebe 590 mil camisinhas finas e texturizadas masculinas

Modelos finos e texturizados de preservativos masculinos já estão disponíveis nos postos de saúde e serviços ambulatoriais especializados em HIV/ Aids de Fortaleza

A iniciativa da Prefeitura tem como objetivo prevenir infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e gestações não planejadas. As camisinhas são ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com compra e distribuição realizadas pelo Ministério da Saúde (MS).



O envio de novas remessas é feito de forma contínua, conforme a disponibilidade dos estoques nacionais.

Segundo o Ministério, as novas versões contam com embalagens mais modernas e diferenciadas, mantendo a mesma eficácia dos modelos anteriores.