Fortaleza recebe 590 mil camisinhas finas e texturizadas masculinas

Fortaleza recebe 590 mil camisinhas finas e texturizadas masculinasModelos finos e texturizados de preservativos masculinos já estão disponíveis nos postos de saúde e serviços ambulatoriais especializados em HIV/ Aids de Fortaleza
Lote com 590 mil preservativos masculinos, incluindo opções finas e texturizadas, já está disponível nos 134 postos de saúde e serviços ambulatoriais especializados em Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) de Fortaleza.
A iniciativa da Prefeitura tem como objetivo prevenir infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e gestações não planejadas. As camisinhas são ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com compra e distribuição realizadas pelo Ministério da Saúde (MS).
O envio de novas remessas é feito de forma contínua, conforme a disponibilidade dos estoques nacionais.
Segundo o Ministério, as novas versões contam com embalagens mais modernas e diferenciadas, mantendo a mesma eficácia dos modelos anteriores.
Os preservativos texturizados vêm em embalagem azul e laranja com o nome “tex”, enquanto as camisinhas finas estão identificadas pela palavra “sensi” na cor vermelha. Até então, o SUS disponibilizava apenas formatos tradicionais.
Para o assessor técnico da área IST/Aids, Marcos Paiva, a chegada dos novos preservativos amplia o leque de opções e fortalece a estratégia de prevenção combinada.
“O uso do preservativo continua sendo o método mais eficaz e seguro para todas as relações sexuais”, informa.
Cuidados necessários
- Armazenamento adequado: manter em local fresco, longe da luz solar e do calor, que podem comprometer a eficácia dos insumos;
- Verificar a validade e embalagem: não usar preservativos com prazo de validade vencido ou embalagens danificadas;
- Abrir com cuidado: evitar usar a boca para abrir a embalagem ou objetos que possam rasgar os preservativos;
- Uso correto: deve ser utilizado antes de qualquer contato íntimo;
- Descarte correto: o preservativo é de uso único, com descarte dentro do saco de lixo.