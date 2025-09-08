Casal em cena de sexo na Beira Mar recebe advertência da Polícia Militar

Casal simula sexo na praia da Beira-Mar de Fortaleza nesse domingo, 7 / Crédito: Reprodução/ leitor via WhatsApp O POVO

Um casal foi flagrado em ato obsceno na faixa de areia da praia da Beira-Mar, em Fortaleza, na noite desse domingo, 7. Nas imagens, uma mulher foi vista simulando sexo, enquanto o parceiro encontrava-se deitado. Não houve prisão ou condução à delegacia dos envolvidos.



Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) foi acionada para atender a ocorrência. No local, os policiais realizaram a advertência verbal, não constatando a suposta prática sexual no momento da abordagem.