SUS passa a distribuir camisinhas fina e texturizada

Ministro da Saúde diz que 60% da população brasileira adulta não usa preservativos nas relações sexuais. / Crédito: Divulgação/X/Alexandre Padilha

O Ministério da Saúde anunciou a distribuição de dois novos modelos de preservativos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Além da versão tradicional, passam a ser oferecidas camisinhas fina e texturizada, visando estimular a adesão ao uso contínuo e correto, sobretudo entre os jovens. De acordo com o Governo, a diversificação busca reforçar o combate ao HIV, às hepatites virais, à sífilis e a outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), além de evitar gestações não planejadas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Queremos ampliar a prevenção e estimular o uso correto do preservativo”, destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em anúncio feito nas redes sociais. Na ocasião, ele citou o novo álbum de Taylor Swift, “The Life of a Showgirl”, que inspirou o marketing para a campanha de divulgação da iniciativa do Ministério da Saúde. “T.S., mas não de Taylor Swift: texturizada e sensitive, as novas camisinhas da playlist da prevenção do SUS”, diz Padilha no vídeo.

Preservativos: 60% dos brasileiros adultos dizem não usar A iniciativa responde a um problema identificado nos últimos anos. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) e de um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2024 mostram que apenas 22,8% dos brasileiros com 18 anos ou mais afirmaram usar camisinha em todas as relações sexuais nos 12 meses anteriores à pesquisa. Outros 17,1% relataram uso ocasional, enquanto cerca de 60% disseram não utilizar preservativo em nenhuma relação.