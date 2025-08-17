SUS passa a distribuir camisinhas fina e texturizada, além da tradicionalMedida busca estimular uso contínuo do preservativo, especialmente entre jovens, e reforçar prevenção contra HIV e outras ISTs
O Ministério da Saúde anunciou a distribuição de dois novos modelos de preservativos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Além da versão tradicional, passam a ser oferecidas camisinhas fina e texturizada, visando estimular a adesão ao uso contínuo e correto, sobretudo entre os jovens.
De acordo com o Governo, a diversificação busca reforçar o combate ao HIV, às hepatites virais, à sífilis e a outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), além de evitar gestações não planejadas.
“Queremos ampliar a prevenção e estimular o uso correto do preservativo”, destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em anúncio feito nas redes sociais.
Na ocasião, ele citou o novo álbum de Taylor Swift, “The Life of a Showgirl”, que inspirou o marketing para a campanha de divulgação da iniciativa do Ministério da Saúde.
“T.S., mas não de Taylor Swift: texturizada e sensitive, as novas camisinhas da playlist da prevenção do SUS”, diz Padilha no vídeo.
Preservativos: 60% dos brasileiros adultos dizem não usar
A iniciativa responde a um problema identificado nos últimos anos. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) e de um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2024 mostram que apenas 22,8% dos brasileiros com 18 anos ou mais afirmaram usar camisinha em todas as relações sexuais nos 12 meses anteriores à pesquisa.
Outros 17,1% relataram uso ocasional, enquanto cerca de 60% disseram não utilizar preservativo em nenhuma relação.
“Então, tudo que a gente puder colocar disponível para incentivar nós faremos. Camisinha [de graça] no SUS é menos custo para a saúde”, declarou o Ministro.
Novos modelos de camisinhas no SUS
Até então, o SUS distribuía apenas os preservativos tradicionais — externos, de látex, e internos, de látex ou borracha nitrílica.
Agora, a saúde pública disponibiliza gratuitamente também:
- Camisinhas finas: oferecem maior sensibilidade e conforto, proporcionando sensação mais natural.
- Camisinhas texturizadas: possuem relevos, como pontos ou estrias, que aumentam a estimulação e o prazer sexual.
A expectativa do Ministério da Saúde é distribuir 400 milhões de unidades ainda em 2025. O acesso é gratuito, sem exigência de documentos e sem limite de quantidade, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo o Brasil.