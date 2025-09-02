Condomínio de Santa Catarina proíbe sexo após às 22 horas

Imagem de apoio ilustrativo. A norma foi aprovada em assembleia após 18 moradores reclamarem de barulhos na madrugada / Crédito: FCO FONTENELE

Um condomínio residencial localizado em São José, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina, tem gerado polêmica nas redes sociais. Recentemente, o regulamento interno passou a proibir relações sexuais após as 22 horas. Apelidada de “toque de recolher do amor”, a nova regra prevê multa de R$ 237,00 para quem descumprir a determinação. LEIA TAMBÉM | No Ceará, condomínios têm a obrigação de comunicar violência doméstica à Polícia

A norma foi aprovada após 18 moradores reclamarem formalmente de incômodos durante a madrugada, que incluíam gemidos, batidas de cabeceiras e conversas em tom elevado. De acordo com o regulamento, o morador flagrado em descumprimento será inicialmente notificado por escrito. Em caso de reincidência, será aplicada a multa no valor de R$ 237,00. Caso o problema persista, o texto prevê até a exposição de gravações de sons em reuniões de condôminos para comprovar a infração, além da possibilidade de instalação de sensores de ruído nos corredores. No entanto, a medida não possui respaldo jurídico. O advogado especialista em direito imobiliário e colunista do O POVO, dr. Saulo Bezerra de Menezes, explica que, embora síndicos possam regular a convivência e aplicar multas por barulho excessivo, a proibição de relações sexuais fere a intimidade dos moradores — direito fundamental garantido pela Constituição Federal.