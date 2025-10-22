Por que casais em relacionamentos longos fazem menos sexo

Desejo sexual entre casais pode cair após o primeiro ou segundo ano de relacionamento / Crédito: Pexels / Cottonbro Studio

"A gente só transa de vez em quando" é uma frase que eu costumo ouvir de amigos ou conhecidos, muitos deles homens. A maioria desses indivíduos estão em relacionamentos há muitos anos, têm filhos e desfrutam de vidas estáveis, apesar de sexualmente pouco movimentadas. Essas pessoas me dizem que, no início de seus relacionamentos, as coisas eram bem passionais, com bastante intimidade. A maioria pensava que isso continuaria assim para sempre, mas se decepcionou.

Mas é normal que o desejo sexual se esvaia após um ou dois anos em um relacionamento, afirma Andrea Seiferth, psicóloga que atua como terapeuta de casais em Hamburgo, na Alemanha. Segundo ela, isso tem muito a ver com um coquetel de hormônios que aumenta o nosso desejo sexual no início de uma relação. À medida que o tempo passa, porém, a ocitocina, um hormônio que promove o vínculo social, torna-se mais prevalente. "Esses hormônios do vínculo abafam nossos hormônios que nos fazem querer transar, diminuindo o desejo e a frequência do sexo", explica Seiferth. "Isso é algo que casais precisam ter em mente." Então, como lidar com essas mudanças? A comunicação é a chave, aponta a psicóloga. Casais devem falar abertamente sobre o que gostam e o que não gostam entre quatro paredes.

Em outras palavras: o fato de uma mulher ficar com a vulva úmida não necessariamente significa que ela sente prazer. "Observamos resposta sexual física significativa entre mulheres a uma série de estímulos sexuais que eram absolutamente indesejados, por exemplo, imagens de coerção sexual", afirma Chivers à DW. Essa reação física tem a ver com a função protetiva da lubrificação feminina no contexto do estupro – por mais terrível que isso soe –, explica a pesquisadora.