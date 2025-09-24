Série da HBO Max aborda tráfico de AZT em meio a epidemia de Aids"Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente", nova série da HBO explora a epidemia da HIV e o contrabando de AZT; ; Entenda o sucesso por trás do enredo
Lançada em 31 de agosto, “Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente" tornou-se o mais novo fenômeno nacional da HBO. A série conta com Johnny Massaro, Bruna Linzmeyer e Ícaro Silva.
O enredo se passa no final da década de 1980 e conta a trajetória de um grupo de comissários de bordo que transportava para o Brasil um medicamento ilícito no País, o AZT, para auxiliar no tratamento de pessoas com Aids.
Dirigida por Marcelo Gomes e Carol Minêm, a produção de cinco episódios tem parceria com a produtora brasileira Morena Filmes. Um dos produtores, Thiago Pimentel, conta que descobriu a história através do documentário de André Canto, “Cartas Para Além dos Muros" (2019).
Segundo Thiago, o enredo sobre o contrabando do AZT e os estereótipos sobre a Aids precisava ser explorada com um olhar mais contemporâneo.
A história ainda explora cenários como boates e bares, onde grupos LGBTQIAP+ se encontravam. O elenco é composto principalmente por pessoas LGBTQIAP+. Bruna Linzmeyer declarou para o jornal O Globo: “Não farão nada sobre nós sem nós”.
A série está disponível no catálogo da HBO Max.