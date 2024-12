Mortes relacionadas a Aids caíram 30% no Ceará entre 2013 e 2023

Redução levou índice de mortalidade a 2,7 por 100 mil habitantes no Estado; quantidade proporcional de mortes por Aids no Ceará é a menor já registrada

O índice de mortalidade por Aids no Ceará caiu mais de 30% em dez anos. O dado faz parte do mais recente boletim epidemiológico de HIV e Aids do Ministério da Saúde, publicado na última sexta-feira, 20.

Os dados do Ministério consideram a taxa, por 100 mil habitantes, de mortes cuja causa primária foi registrada como Aids. O valor foi de 3,9, em 2013, a 2,7, em 2023.