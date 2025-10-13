Corpo com sinais de violência é encontrado em via pública em Fortaleza

Equipe da PMCE foi acionada para ocorrência. Imagem meramente ilustrativa / Crédito: Mauri Melo

Um corpo com sinais de violência foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 13, em uma via pública no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso como crime de homicídio. A vítima ainda não foi identificada formalmente. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima com marcas de violência, principalmente, na região da cabeça. Ainda não há confirmação se os ferimentos foram causados por disparos de arma de fogo ou por outro tipo de armamento.

Leia Mais | Com 17 homicídios, sábado, 11, foi o 2º dia mais violento do ano no CE Informações preliminares indicavam que a vítima seria uma travesti, mas essa informação ainda não foi confirmada oficialmente. No local, o corpo foi encontrado trajando apenas roupa íntima. No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram informações que vão auxiliar na investigação do crime. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime foi preso. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso por meio da 5ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).