Corpo com sinais de violência é encontrado em via pública em Fortaleza

Um corpo com sinais de violência foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 13, em uma via pública no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso como crime de homicídio. A vítima ainda não foi identificada formalmente.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima com marcas de violência, principalmente, na região da cabeça. Ainda não há confirmação se os ferimentos foram causados por disparos de arma de fogo ou por outro tipo de armamento.
Informações preliminares indicavam que a vítima seria uma travesti, mas essa informação ainda não foi confirmada oficialmente. No local, o corpo foi encontrado trajando apenas roupa íntima.
No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram informações que vão auxiliar na investigação do crime. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime foi preso.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso por meio da 5ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Os trabalhos seguem com objetivo de elucidar as informações acerca do caso e identificar a autoria do crime.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
WhatsApp do DHPP: (85) 3101 7474
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br