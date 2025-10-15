Três homens teriam assassinado travesti encontrada morta em Fortaleza

Câmeras de vigilância mostraram um passando pelas proximidades do local do assassinato de Pâmela dos Santos Coelho, de 37 anos, crime ocorrido no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza / Crédito: Reprodução

Três homens teriam participado da série de agressões que resultou na morte de Pâmela dos Santos Coelho, de 37 anos, cujo corpo foi encontrado na manhã da última segunda-feira, 13, na rua João Melo, localizada no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza. Ela, porém, teria sido morta na noite de domingo, 12.

Um suspeito, Matheus Costa de Sousa, conhecido como “Peste”, de 20 anos, foi preso nessa terça-feira, 14, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) em uma casa do bairro Jardim América. Ele nega ter participado do crime, afirmando que sequer saiu de casa no domingo. Em audiência de custódia realizada nesta quarta-feira, 15, Matheus teve a prisão preventiva decretada.

