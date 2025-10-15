Três homens teriam assassinado travesti encontrada morta em Fortaleza

Três homens teriam assassinado travesti encontrada morta em FortalezaPâmela dos Santos Coelho foi encontrada morta na manhã de segunda, embora, possivelmente, tenha sido assassinada na noite anterior. Um suspeito foi preso
Três homens teriam participado da série de agressões que resultou na morte de Pâmela dos Santos Coelho, de 37 anos, cujo corpo foi encontrado na manhã da última segunda-feira, 13, na rua João Melo, localizada no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza. Ela, porém, teria sido morta na noite de domingo, 12.
Um suspeito, Matheus Costa de Sousa, conhecido como “Peste”, de 20 anos, foi preso nessa terça-feira, 14, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) em uma casa do bairro Jardim América. Ele nega ter participado do crime, afirmando que sequer saiu de casa no domingo. Em audiência de custódia realizada nesta quarta-feira, 15, Matheus teve a prisão preventiva decretada.
"(...) A custódia cautelar do acusado evidencia-se necessária à manutenção da ordem pública, vez que o acusado em concurso de pessoas e premeditadamente planejou executar a vítima covardemente, com indícios de que se trata de crime de homicídio relacionado a organização criminosa, uma vez que a suposta causa do homicídio seria devido a uma dívida de droga, bem como há notícias que o outro suspeito do crime seja faccionado a organização criminosa COMANDO VERMELHO - CV", afirmou na decisão o juiz Fabiano Damasceno Maia.
Matheus foi reconhecido por uma testemunha indireta do crime. Uma denúncia anônima também identificou-o como um dos partícipes do homicídio. Conforme o relato, os três homens se encontraram na noite do domingo em uma praça do Jardim América e, de lá, saíram em um carro prata para “dar uma surra na travesti por causa de dívidas de drogas”.
Policiais da 5ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (5ª DHPP) também colheram depoimentos de testemunhas e uma delas afirmou que um dos suspeitos ainda não localizados é integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV).
Além disso, o suposto carro utilizado no crime foi encontrado e apreendido pelos investigadores. Câmeras de vigilância mostraram o veículo passando pelas proximidades do local do assassinato em um horário próximo a quanto o crime teria ocorrido.
Pâmela foi encontrada usando apenas roupa íntima. Ao lado do seu corpo, foi encontrado o pedaço do tronco de uma árvore, que estava sujo de sangue. A Perícia Forense do Estado (Pefoce) identificou que a vítima apresentava afundamento de crânio, assim como “várias lesões contusas na região da cabeça, lesões no ombro direito e joelhos”.