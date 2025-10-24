Plano Diretor de Fortaleza promete ser o mais "avançado e sustentável" da história; entenda

Plano Diretor - foto aérea da área nobre de Fortaleza. / Crédito: FCO FONTENELE

Com a minuta do Plano Diretor Participativo e Sustentável (PDPS) pronta e seguindo para discussão na Conferência da Cidade, que ocorre nesta sexta-feira, 24, a domingo, 26, Fortaleza pode aprovar o que deve ser o plano mais “avançado, progressista e sustentável” da história da capital cearense. A informação foi dada pelo presidente do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplan), Arthur Bruno, em entrevista à rádio O POVO CBN, na manhã desta sexta-feira, 24. Segundo ele, o texto avança em pontos como a criação de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), a proteção do patrimônio histórico e o aumento das áreas ambientais.

O que é o Plano Diretor O Plano Diretor de Fortaleza é a lei municipal que orienta o planejamento e o crescimento urbano da cidade pelos próximos dez anos. O documento define estratégias para o desenvolvimento econômico, social, físico-territorial e ambiental, com o objetivo de garantir qualidade de vida e sustentabilidade urbana. A minuta é resultado de três anos de debates, iniciados em 2020, e consolida um processo participativo que envolveu mais de 16 mil pessoas — entre lideranças comunitárias, universidades, empresários, sindicatos e movimentos sociais.

Foram realizadas oito audiências públicas e diversos estudos técnicos, aproveitando pesquisas anteriores. O documento final conta com 621 artigos, distribuídos em 11 políticas setoriais que tratam do ordenamento territorial, da mobilidade, da habitação e do meio ambiente. A atualização da lei tem como referência o plano Fortaleza 2040, que serve como “norte estratégico” para o planejamento urbano da cidade. “A função do Plano Diretor, sendo um plano decenal, é definir parâmetros específicos para cada zona da cidade — algo que o Fortaleza 2040 não tinha como função”, explica Bruno.

Ampliação das áreas verdes e das ZEIS Um dos pontos centrais do novo Plano Diretor é a ampliação das áreas verdes protegidas e o aumento das ZEIS, que passam de 45 para 87 zonas. Nessas áreas, o poder público poderá desenvolver habitações populares e projetos de interesse social, priorizando comunidades que já residem nesses territórios ou em regiões próximas.


