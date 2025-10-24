Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Show do Safadão no Castelão tem horário alterado devido a jogo entre Fortaleza e Flamengo

Evento que acontecerá no estacionamento do Gigante da Boa Vista iria coincidir com duelo da Série A, marcado para as 19h30min
Autor Lara Santos
Autor
Lara Santos Autor
O show TBT do Safadão, do cantor cearense Wesley Safadão, que acontecerá neste sábado, 25, no estacionamento da Arena Castelão, teve o horário de início alterado das 20 para as 22 horas. A mudança foi definida após recomendação do Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudetor), para evitar coincidência com a partida entre Fortaleza e Flamengo, marcada para as 19h30min, pela 30ª rodada da Série A do Brasileirão.

Conforme o MPCE, o objetivo é garantir a segurança do público que participará dos dois eventos. Em ofício enviado à Polícia Militar, o Nudetor solicitou reforço no policiamento e orientou a Secretaria do Esporte do Ceará e a administração do Castelão a seguirem as medidas operacionais e de segurança, como o bloqueio dos portões destinados ao show até o término da partida.

Ainda segundo o órgão, foi acordado em reunião que a saída de veículos dos torcedores do estacionamento coberto do estádio ocorrerá exclusivamente pela Portaria 1, com acesso pela Avenida Paulino Rocha. Já a Portaria 2 será destinada apenas ao acesso de pedestres e ao início das operações do show. O MPCE também recomendou que o Fortaleza Esporte Clube reforçasse a segurança privada durante o jogo.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), agentes do programa Via Livre estarão presentes para garantir a fluidez no trânsito nos arredores do Gigante da Boa Vista, com ações voltadas à organização do fluxo de veículos antes e após os eventos.

Coordenador do Nudetor, Edvando França reforçou a importância da medida em relação à segurança dos envolvidos e afirmou a necessidade de trabalhar para evitar coicidências futuras.

“Após a realização do evento, iremos nos reunir com os órgãos envolvidos para, se necessário, adotar medidas institucionais que evitem, no futuro, a coincidência de eventos de grande porte no mesmo local e data, de modo a prevenir situações semelhantes e resguardar, de forma permanente, a integridade física dos torcedores e demais frequentadores da Arena Castelão”, disse.

