CE tem indígenas de 140 etnias, diz Censo 2022; número quase dobrou

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 03-10-2023: Marcha do povo indígena Tapeba lotam as ruas da Caucaia. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Os indígenas do Ceará declararam fazer parte de 140 etnias, povos ou grupos indígenas no Censo Demográfico de 2022, conforme divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) desta sexta-feira, 24. O número de etnias registradas no Estado quase dobrou em relação às 90 apontadas pelo Censo 2010. Os 56 mil indígenas moradores do Ceará tiveram a possibilidade de declarar até duas etnias nos questionários de recenseamento.

A etnia mais populosa do Ceará é a dos Tapebas, declarada por 11.189 pessoas. Ela é a 26ª com maior quantitativo de integrantes do Brasil, presente em 126 municípios e 22 unidades da federação. A segunda maior é formada pelos Tremembés, com 6.350 pessoas. Em 2010, Pitaguary foi a etnia mais declarada pelos moradores indígenas. Nesta edição do Censo, ela é a terceira mais populosa, com 6.247 declarantes. Potiguara é a quarta maior, com 5.493 representantes. No Brasil, a etnia é a 9ª com maior número de indígenas, sendo mais popular na Paraíba (24.598 pessoas) e no Rio Grande do Norte (5.695). Também há aqueles que não sabem (4.967), não declararam (4.572) ou têm etnia mal definida (941).

10 etnias indígenas mais populosas do Ceará Ceará abriga 143 indígenas de outras etnias das américas Pelo menos cinco etnias registradas pelos indígenas moradores do Ceará são provenientes de outros países do continente americano. Os Waraos, povo indígena venezuelano, têm o maior número de residentes, com 121 pessoas. Foram registrados ainda moradores das etnias Quíchua (3), Quechua (3), Mapuche (2) e Aimara (1). Treze pessoas foram contabilizadas na categoria “outra etnia das Américas”.

51 línguas indígenas são faladas no Ceará O Ceará registrou 873 pessoas indígenas com 2 anos ou mais que falavam ou utilizavam línguas indígenas nos domicílios, o que representa apenas 1,6% dos indígenas residentes no Estado. O Censo aponta para 51 línguas indígenas faladas por pessoas indígenas. Com isso, o Ceará figura na 15ª posição entre as unidades da federação em relação ao número de línguas indígenas faladas. Em 2010, esse quantitativo era de 20 línguas indígenas. As línguas indígenas com maior número de falantes no Ceará são as do tronco Tupi, que totalizam 437 falantes ou 50,1% do total. Dentro desse tronco, as que possuem mais falantes são as línguas Nheengatu (200 pessoas ou 22,9% do total de falantes) e Tupi-Potiguara (98 pessoas ou 11,2%).