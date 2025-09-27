Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Novo Plano Diretor propõe ampliar áreas de patrimônio cultural

Novo Plano Diretor propõe ampliar em 211% as áreas de patrimônio cultural

A audiência pública ocorreu neste sábado, 27, com debates sobre a descentralização de Fortaleza e a manutenção das zonas de patrimônio
Autor Penélope Menezes
Tipo Notícia

Em proposta de revisão do Plano Diretor Participativo e Sustentável, debatida durante a sétima audiência pública em Fortaleza, na manhã deste sábado, 27, previu-se a ampliação em 211% da área destinada às Zonas de Preservação do Patrimônio Cultural (ZPC).

O novo projeto aponta uma área de 493,76 hectares às ZPCs, incluindo sete zonas (Centro, Praia de Iracema, Jacarecanga, Aldeota, Benfica, Parangaba e José de Alencar). Anteriormente, no Plano Diretor de 2009, o espaço destinado equivalia a 158,78 hectares.

“Nós estamos propondo uma ampliação dessas áreas, entendendo que a cidade possui outras zonas, outras centralidades, que contam parte da nossa história. São marcos e ambiências que reforçam a nossa identidade enquanto cidadão”, considera Diego Amora, coordenador do Patrimônio Histórico-Cultural na Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor).

Uma das proposições é a ZPC do Benfica, bairro conhecido como polo cultural, que possui potencial em sua dinâmica urbana.

“É um bairro muito boêmio, muito cultural, e a gente não quer perder essa raiz, essa característica. Então, estamos delimitando a ZPC do Benfica, que comporta não somente aquela área institucional da UFC, das Casas de Cultura, dos espaços de museus e espaços culturais, mas todo o casario do Benfica, que é muito importante para a história de Fortaleza”, acrescenta o coordenador.

Audiência pública sobre Plano Diretor discutiu a presença da Macrozona de Centralidades

Sob o tema “Macrozona de Centralidades”, o segundo ciclo de audiências, realizado na Academia do Professor Darcy Ribeiro, também abordou propostas de zoneamento. Um dos objetivos é favorecer um sistema urbano com múltiplos centros de atividades, promovendo uma Capital policêntrica.

De acordo com o presidente do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Ipplan), Artur Bruno, o Plano Diretor proposto divide o município em três macrozonas: a Macrozona do Ambiente Natural (MAN), a Macrozona do Ambiente Construído (MAC) e a Macrozona das Centralidades Urbanas (MCE). É nesta última que se apresenta uma inovação, antes não encontrada no Plano de 2009.

“Qual é a ideia das centralidades? É que há determinados locais que merecem uma atenção especial, um foco do planejamento”, explica o presidente.

Na proposta compartilhada com o público, as macrozonas de centralidade são descritas como áreas responsáveis ou com o potencial de desempenhar um papel fundamental na distribuição de oportunidades. O termo considera a concentração de atividades comerciais e de serviços, além de condições adequadas de acessibilidade e acesso ao transporte público.

“Fortaleza hoje tem vários polos, vários centros”, reflete Artur Bruno. “Essas áreas que têm muito comércio, muito serviço, também são interessantes de capacidade construtiva, porque a ideia do Plano é que as pessoas morem, estudem, se divirtam, tenham um lazer próximo às suas moradias”.

O material de acesso ao Plano Diretor proposto está disponível no link a seguir: planodiretor.fortaleza.ce.gov.br/.

