Corridas na Beira Mar passarão por mudanças na largada e montagem

Local é o principal polo de corridas de rua na cidade / Crédito: Vanessa Cordeiro

As corridas de rua na avenida Beira Mar, em Fortaleza, irão passar por alterações na realização. O início das provas deverá ocorrer no aterro da Praia de Iracema e no bolsão do clube Náutico, trechos menos residenciais daquele trecho da orla. A montagem dos equipamentos também não poderá mais ser feita durante a madrugada. LEIA TAMBÉM | Fortaleza anuncia investimento de R$ 10 milhões em políticas de prevenção e combate às drogas