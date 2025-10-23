Incêndio é registrado na avenida Aguanambi, em Fortaleza

O incêndio durou cerca de 20 minutos e espalhou fumaça, principalmente, no lado esquerdo da Avenida Aguanambi, no sentido em direção ao Centro de Fortaleza / Crédito: Alice Barbosa

Um incêndio atingiu as margens da avenida Aguanambi, no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira, 23. O Corpo de Bombeiros Militares do Ceará (CBMCE) foi acionado e apagou as chamas do local. Não houve vítimas. LEIA MAIS | Podas excessivas de árvores de Fortaleza podem configurar crime ambiental



Ele chegou a jogar dois galões de 5 litros de água antes da equipe do CBMCE chegar ao local, mas não foi suficiente para conter as chamas. “Tentei apagar (o fogo) rebolando água, mas não teve jeito. Joguei um tambor, o segundo caiu da minha mão”, relata. Acerca da possível causa do incêndio, Elton levanta a suspeita de que alguém "tocou fogo". "Ninguém sabe quem foi que fez, se foi alguém realmente ou não. Alguém tocou fogo. Fogo pega sozinho? Alguém tocou fogo”, opina, embora não haja confirmação de um ato intencional.