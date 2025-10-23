Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Incêndio é registrado na avenida Aguanambi, em Fortaleza

Incêndio é registrado na avenida Aguanambi, em Fortaleza

O Corpo de Bombeiros Militares do Ceará (CBMCE) foi acionado e debelou as chamas do local na tarde desta quinta-feira, 23. Não houve vítimas
Autor Alice Barbosa
Autor
Alice Barbosa Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um incêndio atingiu as margens da avenida Aguanambi, no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira, 23. O Corpo de Bombeiros Militares do Ceará (CBMCE) foi acionado e apagou as chamas do local. Não houve vítimas.

LEIA MAIS | Podas excessivas de árvores de Fortaleza podem configurar crime ambiental

As chamas foram registradas por volta das 17h30min, da tarde desta quinta-feira, 23, próximo ao Centro Universitário Uninassau, onde se concentram os empreendedores que vendem alimentos aos estudantes.

O incêndio durou cerca de 20 minutos e espalhou fumaça, principalmente, no lado esquerdo da avenida Aguanambi, no sentido em direção ao Centro de Fortaleza.

Um dos afetados foi o vendedor ambulante, Elton Silva, de 64 anos. Ele enfatiza a rapidez e a intensidade do fogo, que começou inesperadamente, gerando muita fumaça: “A gente estava aqui e de repente começou aquela fumaça". 

Leia mais

Ele chegou a jogar dois galões de 5 litros de água antes da equipe do CBMCE chegar ao local, mas não foi suficiente para conter as chamas.

“Tentei apagar (o fogo) rebolando água, mas não teve jeito. Joguei um tambor, o segundo caiu da minha mão”, relata. Acerca da possível causa do incêndio, Elton levanta a suspeita de que alguém "tocou fogo".

"Ninguém sabe quem foi que fez, se foi alguém realmente ou não. Alguém tocou fogo. Fogo pega sozinho? Alguém tocou fogo”, opina, embora não haja confirmação de um ato intencional. 

Os bombeiros chegaram cerca de 15 minutos depois de serem acionados. O fogo foi apagado após a equipe realizar o rescaldo. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar