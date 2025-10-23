Incêndio é registrado na avenida Aguanambi, em Fortaleza

Incêndio é registrado na avenida Aguanambi, em FortalezaO Corpo de Bombeiros Militares do Ceará (CBMCE) foi acionado e debelou as chamas do local na tarde desta quinta-feira, 23. Não houve vítimas
Um incêndio atingiu as margens da avenida Aguanambi, no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira, 23. O Corpo de Bombeiros Militares do Ceará (CBMCE) foi acionado e apagou as chamas do local. Não houve vítimas.
LEIA MAIS | Podas excessivas de árvores de Fortaleza podem configurar crime ambiental
As chamas foram registradas por volta das 17h30min, da tarde desta quinta-feira, 23, próximo ao Centro Universitário Uninassau, onde se concentram os empreendedores que vendem alimentos aos estudantes.
O incêndio durou cerca de 20 minutos e espalhou fumaça, principalmente, no lado esquerdo da avenida Aguanambi, no sentido em direção ao Centro de Fortaleza.
Um dos afetados foi o vendedor ambulante, Elton Silva, de 64 anos. Ele enfatiza a rapidez e a intensidade do fogo, que começou inesperadamente, gerando muita fumaça: “A gente estava aqui e de repente começou aquela fumaça".
Ele chegou a jogar dois galões de 5 litros de água antes da equipe do CBMCE chegar ao local, mas não foi suficiente para conter as chamas.
“Tentei apagar (o fogo) rebolando água, mas não teve jeito. Joguei um tambor, o segundo caiu da minha mão”, relata. Acerca da possível causa do incêndio, Elton levanta a suspeita de que alguém "tocou fogo".
"Ninguém sabe quem foi que fez, se foi alguém realmente ou não. Alguém tocou fogo. Fogo pega sozinho? Alguém tocou fogo”, opina, embora não haja confirmação de um ato intencional.
Os bombeiros chegaram cerca de 15 minutos depois de serem acionados. O fogo foi apagado após a equipe realizar o rescaldo. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente