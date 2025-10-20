Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Operação mira suspeitos de expulsar moradores de residencial em Fortaleza

Ações foram realizadas na manhã desta segunda-feira, 20, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), no bairro José Walter
Autor Mirla Nobre
Mirla Nobre Repórter-trainee
Uma operação policial mirou em identificar suspeitos de expulsar moradores de conjuntos habitacionais no bairro José Walter, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira, 20. Na terça-feira, 14, moradores do Cidade Jardim I foram retirados das suas casas após ameaças de facções criminosas.

As ações policiais tiveram início por volta das 9 horas, inicialmente, no residencial Cidade Jardim II. O POVO mostrou que, na região da Cidade Jardim I, há a presença da facção Terceiro Comando Puro (TCP), enquanto no Cidade Jardim II, atua o Comando Vermelho (CV).

De acordo com Harley Filho, titular da Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol), da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a operação busca realizar saturações preventivas, fiscalização e abordagem de pessoas suspeitas.

“As ações serão perenes, tanto no combate aos crimes, bem como realizaremos ações de reordenamento urbano, remoção de pichações, fiscalizações, checagem de denúncias e identificação de suspeitos de crimes na região”, disse o titular da Copol.

Um dia após moradores serem retirados das suas casas diante das ameaças dos grupos criminosos, a Polícia Militar informou, em nota, ao O POVO, que equipes do CPChoque deflagrou a operação Alta Tensão em territórios como o Cidade Jardim.

As ações policiais também foram registradas nos municípios de Pindoretama, Cascavel, Pacajus, Horizonte e Itaitinga, localizadas na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

“A operação contou com o emprego de 27 viaturas do CPChoque e teve início na Praça Central do município de Pindoretama, ponto de concentração do efetivo”, informou a corporação.

Intitulada de “Opus”, a operação realizada nesta segunda contou com a participação de agentes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE) e demais oficiais das forças de Segurança do Estado.

A operação também contou com apoio da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). A expulsão reflete o aumento da tensão entre as facções criminosas que agem na região.

O POVO procurou a SSPDS para saber os resultados, principalmente, o número de prisões da operação deflagrada nesta segunda-feira. A pasta informou que a operação segue em andamento e, caso ocorram prisões o resultado será divulgado posteriormente. 

