Operação mira suspeitos de expulsar moradores de residencial em Fortaleza

Operação contou com participação das forças de Segurança do Ceará / Crédito: Divulgação/SSPDS

Uma operação policial mirou em identificar suspeitos de expulsar moradores de conjuntos habitacionais no bairro José Walter, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira, 20. Na terça-feira, 14, moradores do Cidade Jardim I foram retirados das suas casas após ameaças de facções criminosas. As ações policiais tiveram início por volta das 9 horas, inicialmente, no residencial Cidade Jardim II. O POVO mostrou que, na região da Cidade Jardim I, há a presença da facção Terceiro Comando Puro (TCP), enquanto no Cidade Jardim II, atua o Comando Vermelho (CV).

De acordo com Harley Filho, titular da Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol), da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a operação busca realizar saturações preventivas, fiscalização e abordagem de pessoas suspeitas. "As ações serão perenes, tanto no combate aos crimes, bem como realizaremos ações de reordenamento urbano, remoção de pichações, fiscalizações, checagem de denúncias e identificação de suspeitos de crimes na região", disse o titular da Copol. Um dia após moradores serem retirados das suas casas diante das ameaças dos grupos criminosos, a Polícia Militar informou, em nota, ao O POVO, que equipes do CPChoque deflagrou a operação Alta Tensão em territórios como o Cidade Jardim.

As ações policiais também foram registradas nos municípios de Pindoretama, Cascavel, Pacajus, Horizonte e Itaitinga, localizadas na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). "A operação contou com o emprego de 27 viaturas do CPChoque e teve início na Praça Central do município de Pindoretama, ponto de concentração do efetivo", informou a corporação.