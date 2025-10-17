Seis suspeitos são presos por queima de fogos de facção em Fortaleza

Prisões e apreensões aconteceram por uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) / Crédito: Divulgação/SSPDS

Seis pessoas foram presas em flagrante suspeitas por envolvimento com queima de fogos, na noite dessa quinta-feira, 16, em Fortaleza. As atividades teriam ligação com facção criminosa. Dos seis, quatro foram capturados no bairro Jacarecanga, e outros dois, no bairro Carlito Pamplona. Mais de 20 fogoso foram apreendidos com os suspeitos.

Leia Mais | CV planejava crimes em grupo chamado "Futebol dos Amigos aos Finais de Semana" em Caucaia Com quatro suspeitos, foram apreendidos seis caixas de fogos contendo 24 fogos de artifícios sendo 22 deles utilizados e dois intactos. Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), unidade especializada da Polícia Civil do Ceará (PCCE), onde foram registrados os procedimentos em relação as prisões. Na unidade, eles foram autuados por crime de integrar organizações criminosas e colocados do Poder Judiciário, tendo as prisões em flagrantes por preventivas.

As prisões e apreensões aconteceram uma composição do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foi acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), da SSPDS, após registros de fogos de artifício. Ficha criminal A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) informou que um dos presos, um homem, de 29 anos, possui passagens por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Leia Mais | Membros da GDE foram identificados após diálogos sobre salve e comércio de drogas e armas em celular



Já outro, de 25 anos, possui antecedentes por posse irregular de arma de fogo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, lesão corporal dolosa, integrar organização criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo, furto qualificado e receptação. Um terceiro homem, de 24 anos, com registros criminais por tráfico de drogas, roubo, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal dolosa, dano, resistência e desacato. Um homem, de 18 anos, com antecedente criminal por integrar organização criminosa e, quando adolescente, atos infracionais por crime contra a administração pública, roubo a pessoa, furto de veículo, tráfico ilícito de drogas, ameaça e uso de drogas.