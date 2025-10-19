Cozinheira morta a tiros e facadas tinha 45 anos e era querida pela Polícia Militar em Saboeiro, no Ceará

Dona Ione foi morta dentro da própria residência / Crédito: reprodução/arquivo pessoal

A Prefeitura de Saboeiro divulgou uma nota de pesar pela morte de Antônia Ione Rodrigues da Silva, de 45 anos de idade. A vítima trabalhou como cozinheira no destacamento da Polícia Militar de Saboeiro até o mês de dezembro do ano passado. Bira era querida pelos profissionais da corporação. A cozinheira estava sob ameaça de integrantes de uma facção criminosa e foi morta no sábado, 18, com perfurações de faca e de tiros. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a prisão de dois suspeitos, de 20 e 21 anos. Ambos passaram por audiência de custódia. O POVO teve acesso ao documento da decisão judicial, que homologa a prisão em flagrante da dupla. O juízo decidiu ainda por decretar a prisão preventiva dos dois.