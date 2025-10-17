Novo Centro de Imagem da Santa Casa vai realizar 4 mil exames gratuitos por mês

Aquisição de novo tomógrafo para a Santa Casa de Fortaleza vai possibilitar a realização de até dois mil exames por mês / Crédito: FÁBIO LIMA

O novo Centro de Imagem da Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza foi inaugurado na manhã desta sexta-feira, 17. O espaço passa a disponibilizar de forma gratuita exames de tomografia, mamografia, densitometria óssea, ultrassonografia, ecocardiograma e radiografia. Os serviços são destinados para pacientes internos e para população encaminhada pelas unidades de saúde do município, via regulação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 100% gratuito.

A reestruturação do setor, coordenada pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da SMS, integra as ações do Plano Fortaleza Inclusiva, dentro do programa Saúde que Cuida. O agendamento do exame pode ser feito por meio de atendimento nos postos de saúde, quando o serviço é solicitado via consulta. Para pacientes da Santa Casa, o acesso é destinado aos pacientes que precisam fazer uma cirurgia e devem realizar o pré-operatório no local, conforme a Prefeitura. Durante a solenidade de inauguração, o prefeito Evandro Leitão (PT) destacou a aquisição de um tomógrafo para a unidade de saúde e afirmou que a meta é de que o novo espaço passe a realizar cerca de quatro mil exames mensais. O gestor municipal destacou a prioridade que a Prefeitura vêm dando à rede municipal de saúde, incluindo a Santa Casa. Além da contratação de novos profissionais, Leitão anunciou a reestruturação em outros equipamentos de saúde, que devem ser concluídas até o final do ano.

Entre os equipamentos de saúde incluídos no cronograma de reestruturação da Prefeitura, estão o Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann, conhecido como Hospital da Mulher; e o Instituto Doutor José Frota (IJF). IJF: Ícone urbano de assistência à saúde em Fortaleza; LEIA TAMBÉM “Os Gonzaguinhas, nós também estaremos agora iniciando. Os próprios Frotinhas, enfim, toda a nossa rede. Além dos Caps (Centros de Atenção Psicossocial), que nós estamos recuperando. São 16 Caps que nós temos em Fortaleza e estamos reformando todos os Caps de Fortaleza; assim como também os postos de saúde, 134 portes de saúde que nós estamos recuperando”, acrescenta o prefeito.