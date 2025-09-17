Câmara aprova criação de cargos de interventores da Santa Casa de Fortaleza

Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou por unanimidade nesta quarta-feira, 17, o projeto de lei complementar que cria cinco cargos da Prefeitura para remuneração de integrantes da comissão de intervenção da gestão na Santa Casa de Misericórdia da capital cearense. A comissão foi instituída pela Prefeitura para fiscalizar a administração da Santa Casa durante o período em que está sob intervenção com um prazo de 180 dias, contados a partir de 15 de julho.