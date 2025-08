Santa Casa de Sobral reduz em 49% índice de superlotação da emergência

A redução ocorre durante participação da unidade no projeto ‘Lean nas Emergências’, uma iniciativa do Ministério da Saúde

Em sete meses desde o início da participação no projeto “Lean nas Emergências”, do Ministério da Saúde, a Santa Casa de Misericórdia de Sobral registrou uma redução de 49% no índice de superlotação da emergência. O hospital recebeu a penúltima visita de consultores da iniciativa na quinta-feira, 31, e na sexta-feira, 1º de agosto.

Desenvolvido por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi/SUS), a projeto utiliza a Metodologia Lean. A palavra de origem inglesa significa “enxuto” e se relaciona com o objetivo de reduzir a superlotação nas urgências e emergências de hospitais públicos e filantrópicos.