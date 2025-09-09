Após retomada, Santa Casa realizou 16 cirurgias neste mês de setembro

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 09.09.2025: O prefeito Evandro Leitão apresenta, nesta terça-feira (9/9), às 9h, os resultados da primeira fase da reestruturação da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. (Daniel Galber/Especial para O POVO) / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

As informações foram repassadas pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), durante balanço da intervenção municipal na Santa Casa, iniciada no último mês de julho. Após as operações de urologia, as próximas a serem retomadas serão as cirurgias gerais, com previsão de reinício já para esta sexta-feira, 12. Até o dia 31 de agosto, 108 leitos hospitalares foram reabertos na Santa Casa. Aproximadamente 200 pacientes foram atendidos desde o início da intervenção, em 16 de julho, cerca de 45 nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) e 155 nas enfermarias. "As cirurgias que voltaram agora foram as de urologia. Cirurgia de prostatectomia radical que são cirurgias para tratamento do câncer de próstata, orquiectomia para pacientes que também têm câncer de próstata e precisam fazer esses tratamentos... Agora na próxima semana, sexta-feira agora já vão começar as cirurgias gerais", explica a titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Riane Azevedo. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 09.09.2025: Madson Mont'Alverne, diretor da Santa Casa, Riane Azevedo - Secretária Municipal da Saúde de Fortaleza, Evandro Leitão - Prefeito de fortaleza. O prefeito Evandro Leitão apresenta, nesta terça-feira (9/9), às 9h, os resultados da primeira fase da reestruturação da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 09.09.2025: O prefeito Evandro Leitão apresenta, nesta terça-feira (9/9), às 9h, os resultados da primeira fase da reestruturação da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 09.09.2025: Madson Mont'Alverne, diretor da Santa Casa, Riane Azevedo - Secretária Municipal da Saúde de Fortaleza, Evandro Leitão - Prefeito de fortaleza. O prefeito Evandro Leitão apresenta, nesta terça-feira (9/9), às 9h, os resultados da primeira fase da reestruturação da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 09.09.2025: Madson Mont'Alverne, diretor da Santa Casa, Riane Azevedo - Secretária Municipal da Saúde de Fortaleza, Evandro Leitão - Prefeito de fortaleza. O prefeito Evandro Leitão apresenta, nesta terça-feira (9/9), às 9h, os resultados da primeira fase da reestruturação da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 09.09.2025: Madson Mont'Alverne, diretor da Santa Casa, Riane Azevedo - Secretária Municipal da Saúde de Fortaleza, Evandro Leitão - Prefeito de fortaleza. O prefeito Evandro Leitão apresenta, nesta terça-feira (9/9), às 9h, os resultados da primeira fase da reestruturação da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO



As cirurgias que estão sendo retomadas na Santa Casa são de pacientes que aguardavam pelos procedimentos na fila de regulação do Estado e do município. Um deles foi João Pereira, 74, aposentado natural do município de Icapuí, distante 201 quilômetros (km) da Capital operado na segunda-feira passada. O idoso esperava pelo procedimento há três meses, devido ao descobrimento de um câncer de próstata. O filho dele, Osvaldo Santos, 38, comenta que a retomada das cirurgias na Santa Casa foi essencial para o pai, já que o município não poderia realizar a operação, devido a complexidade. "Já viemos encaminhados. Demos entrada no domingo e na segunda pela manhã os médicos fizeram a cirurgia. Na minha cidade não faz e a gente tem que vir para esses hospitais maiores. A expectativa agora é de que ele se recupere logo e a gente possa voltar para casa o mais rápido possível", conta o autônomo.

A retomada das cirurgias na Santa Casa ocorre também às vésperas do mutirão que irá ocorrer em toda a rede pública de saúde do Estado no próximo dia 20, para diminuir as filas cirúrgicas nos municípios cearenses. Ao todo, 350 procedimentos serão realizados só nos hospitais públicos de Fortaleza. A Santa Casa será a unidade com mais operações, realizando 50 cirurgias gerais e 20 oftalmológicas. "É um número considerável. Iremos tirar [da fila] diversos procedimentos cirúrgicos que estão represados há anos e que nós iremos fazer agora, podendo dar vazão e olhar para o cidadão e a cidadã fortalezense", pontua Evandro.