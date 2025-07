Santa Casa é tema de reunião entre Elmano e Evandro neste sábado

O governador do Estado do Ceará Elmano de Freitas (PT) e o prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) estiveram reunidos neste sábado, 19, para tratar de assuntos relacionados à Saúde da capital cearense e do Estado.

O secretário da Casa Civil do Estado do Ceará, Chagas Vieira, afirmou ao O POVO que equipes da Prefeitura e do Governo do Estado estão debruçadas para “solucionar a complicada questão da retomada dos serviços na Santa Casa”.

Nas redes sociais, Evandro e Elmano publicaram conjuntamente um vídeo do momento, afirmando que discutiram as melhorias na área da Saúde no Ceará e em Fortaleza”.

O POVO apurou ainda que, como membros do Ministério da Saúde estiveram no Ceará na quinta e sexta-feira, dias 17 e 18 últimos, visitando redes hospitais para o programa Agora tem Especialistas, a reunião tratou ainda de questões sobre o desenvolvimento e elaboração dos benefícios no setor, como a melhoria no tratamento do câncer na Capital.