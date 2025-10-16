Dupla é presa com 47 kg de maconha na Parangaba e no Antônio Bezerra

Dupla é presa com 47 kg de maconha na Parangaba e no Antônio BezerraSuspeitos foram autuados pelo crime de tráfico de drogas nessa quarta-feira, 15. Material ilícito está aprendido
Dois homens que armazenavam maconha em imóveis nos bairros Parangaba e Antônio Bezerra, em Fortaleza, foram presos em flagrante com 47 quilos do entorpecente nessa quarta-feira, 15.
Suspeito do primeiro endereço já possui antecedentes por estelionato e associação criminosa.
Envolvidos tinham 23 anos. Material ilícito aprendido estava dividido em dezenas de tabletes.
Foco era desarticular um grupo suspeito de comercializar drogas
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o trabalho de inteligência e monitoramento foi coordenado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), com apoio de informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE).
Foco era desarticular um grupo suspeito de comercializar drogas.
Nesse sentido, equipes da Delegacia de Narcóticos (Denarc) e do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), em conjunto com policiais militares, iniciaram diligências para capturar os suspeitos já vigiados.
Dupla foi conduzida à sede da Denarc, onde foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.
Ainda segundo a SSPDS, a Polícia Civil afirma seguir com investigações para identificar outros envolvidos na comercialização de entorpecentes na região.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
- Disque-Denúncia: 181
- WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
- E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br