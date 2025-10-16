Dupla é presa com 47 kg de maconha na Parangaba e no Antônio Bezerra

Apreensão de 47 quilos de maconha resulta na prisão de duas pessoas nos bairros Parangaba e Antônio Bezerra, em Fortaleza, nessa quarta-feira, 15 / Crédito: Reprodução/ SSPDS

Dois homens que armazenavam maconha em imóveis nos bairros Parangaba e Antônio Bezerra, em Fortaleza, foram presos em flagrante com 47 quilos do entorpecente nessa quarta-feira, 15. Operação prende 20 pessoas e apreende 200 caixas de medicamentos de uso controlado no CE; VEJA



Suspeito do primeiro endereço já possui antecedentes por estelionato e associação criminosa.