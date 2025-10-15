Carga irregular avaliada em R$ 487 mil é apreendida na Grande Fortaleza

Carga irregular avaliada em R$ 487 mil é apreendida na Grande FortalezaA apreensão da Receita Federal em uma transportadora foi realizada nesta quarta-feira, 15. Objetos eram declarados como ‘itens de mudança’
Uma fiscalização de rotina culminou na apreensão de uma carga irregular na tarde desta quarta-feira, 15, em uma transportadora na Grande Fortaleza. A ação foi realizada pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da 3ª Região Fiscal (Direp 03) da Receita Federal.
Na ocasião, os objetos declarados como itens de mudança (objetos pessoais) foram avaliados em R$ 487 mil. A carga incluía aproximadamente 50 kg de cigarros eletrônicos, cerca de 300 tablets e smartphones da marca Realme.
Os eletrônicos eram provenientes de Recife (PE) e os cigarros eletrônicos foram enviados de Goiânia (GO). Ambos tinham como destino a capital cearense e a documentação fiscal apresentada pela empresa remetente não condizia com os itens transportados.
O tabagismo como doença: VEJA onde buscar apoio para deixar de fumar
Carga irregular foi apreendida: saiba mais sobre a ocorrência
Durante a fiscalização, os servidores da Receita Federal realizaram técnicas de análise de riscos, identificando mercadorias suspeitas de serem produtos contrabandeados e sem comprovação de importação regular.
Em nota, o órgão ressalta que a comercialização de cigarros eletrônicos é proibida no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde 2009.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente