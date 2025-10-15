Carga irregular avaliada em R$ 487 mil é apreendida na Grande Fortaleza

Carga irregular com tablets, smartphones e cigarros eletrônicos foi avaliada em R$ 487 mil / Crédito: Divulgação/Receita Federal

Uma fiscalização de rotina culminou na apreensão de uma carga irregular na tarde desta quarta-feira, 15, em uma transportadora na Grande Fortaleza. A ação foi realizada pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da 3ª Região Fiscal (Direp 03) da Receita Federal. Na ocasião, os objetos declarados como itens de mudança (objetos pessoais) foram avaliados em R$ 487 mil. A carga incluía aproximadamente 50 kg de cigarros eletrônicos, cerca de 300 tablets e smartphones da marca Realme.