Operação apreende 200 caixas de medicamentos de uso controlado

Mais de 20 pessoas foram presas após cumprimento de mandados de prisão durante uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) contra grupos criminosos nesta quinta-feira, 16.
Durante as ofensivas, os agentes apreenderam 200 caixas de medicamentos de uso controlado e dois quilos de drogas.
As capturas e as apreensões aconteceram em Fortaleza e nos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, ambos na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), além de Aracati , Beberibe e Icapuí, no Litoral Leste do Estado.
As ações foram coordenadas pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia e 1ª Delegacia Seccional da Região Metropolitana, pertencentes ao Departamento de Polícia Metropolitana. A operação, intitulada "Ad Aeternum", segue em andamento.
