Operação apreende 200 caixas de medicamentos de uso controlado

Prisões e apreensões foram realizadas pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) / Crédito: Divulgação/PC-CE

Mais de 20 pessoas foram presas após cumprimento de mandados de prisão durante uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) contra grupos criminosos nesta quinta-feira, 16. Durante as ofensivas, os agentes apreenderam 200 caixas de medicamentos de uso controlado e dois quilos de drogas.