Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Operação apreende 200 caixas de medicamentos de uso controlado

Operação prende 20 pessoas e apreende 200 caixas de medicamentos de uso controlado no CE

Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em Fortaleza, Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Beberibe, Aracati e Icapuí na manhã desta quinta-feira, 16
Autor Mirla Nobre
Autor
Mirla Nobre Repórter-trainee
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Mais de 20 pessoas foram presas após cumprimento de mandados de prisão durante uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) contra grupos criminosos nesta quinta-feira, 16.

Durante as ofensivas, os agentes apreenderam 200 caixas de medicamentos de uso controlado e dois quilos de drogas.

Leia Mais | Pelo menos 160 integrantes do CV foram presos neste ano; mais dez foram capturados em operação no Ceará

As capturas e as apreensões aconteceram em Fortaleza e nos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, ambos na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), além de Aracati , Beberibe e Icapuí, no Litoral Leste do Estado.

As ações foram coordenadas pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia e 1ª Delegacia Seccional da Região Metropolitana, pertencentes ao Departamento de Polícia Metropolitana. A operação, intitulada "Ad Aeternum", segue em andamento.

Leia mais

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar