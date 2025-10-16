Fortaleza: Dia do Servidor Público é antecipado para 27 de outubro

Fortaleza: Dia do Servidor Público é antecipado para 27 de outubroDecreto foi assinado pelo prefeito Evandro Leitão (PT) nesta quinta-feira, 16. Serviços de saúde e segurança pública seguirão funcionando normalmente
O feriado do Dia do Servidor Público será antecipado para segunda-feira, 27 de outubro, em Fortaleza. O anúncio foi publicado nas redes sociais do prefeito Evandro Leitão (PT) nesta quinta-feira, 16. Governo do Estado também antecipou a comemoração da data.
Dia do Servidor Público é feriado no Ceará? SAIBA
Decreto assinado constará no Diário Oficial do Município (DOM). "Serviços essenciais como os de Saúde e Segurança seguem funcionando normalmente", afirmou Evandro.
Originalmente, a data é comemorada no dia 28 de outubro.
Confira publicação de Evandro Leitão
Ver essa foto no Instagram
Governo do Ceará também antecipou Dia do Servidor
Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), já havia antecipado o ponto facultativo. Decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nessa terça-feira, 14.
“Reforço que serão assegurados os serviços essenciais aos cidadãos e cidadãs, como fornecimento de água, Forças de Segurança (Polícia Militar, Polícia Civil, Pefoce e Corpo de Bombeiros), atendimentos de saúde (hospitais, postos do Hemoce e SAMU 192), entre outros”, detalhou Elmano.