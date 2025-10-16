Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza: Dia do Servidor Público é antecipado para 27 de outubro

Decreto foi assinado pelo prefeito Evandro Leitão (PT) nesta quinta-feira, 16. Serviços de saúde e segurança pública seguirão funcionando normalmente
Autor Kaio Pimentel
O feriado do Dia do Servidor Público será antecipado para segunda-feira, 27 de outubro, em Fortaleza. O anúncio foi publicado nas redes sociais do prefeito Evandro Leitão (PT) nesta quinta-feira, 16. Governo do Estado também antecipou a comemoração da data.

Dia do Servidor Público é feriado no Ceará? SAIBA

Decreto assinado constará no Diário Oficial do Município (DOM). "Serviços essenciais como os de Saúde e Segurança seguem funcionando normalmente", afirmou Evandro.

Originalmente, a data é comemorada no dia 28 de outubro.

Confira publicação de Evandro Leitão

 

Governo do Ceará também antecipou Dia do Servidor

Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), já havia antecipado o ponto facultativo. Decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nessa terça-feira, 14.

“Reforço que serão assegurados os serviços essenciais aos cidadãos e cidadãs, como fornecimento de água, Forças de Segurança (Polícia Militar, Polícia Civil, Pefoce e Corpo de Bombeiros), atendimentos de saúde (hospitais, postos do Hemoce e SAMU 192), entre outros”, detalhou Elmano.

Evandro Leitão

