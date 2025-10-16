Fortaleza: Dia do Servidor Público é antecipado para 27 de outubro

Decreto foi assinado pelo prefeito Evandro Leitão (PT) nesta quinta-feira, 16. Serviços de saúde e segurança pública seguirão funcionando normalmente

O feriado do Dia do Servidor Público será antecipado para segunda-feira, 27 de outubro, em Fortaleza. O anúncio foi publicado nas redes sociais do prefeito Evandro Leitão (PT) nesta quinta-feira, 16. Governo do Estado também antecipou a comemoração da data.

Dia do Servidor Público é feriado no Ceará? SAIBA



Decreto assinado constará no Diário Oficial do Município (DOM). "Serviços essenciais como os de Saúde e Segurança seguem funcionando normalmente", afirmou Evandro.