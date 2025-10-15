Prefeitura de Fortaleza deve implantar planejamento domiciliar a docentes

Prefeitura de Fortaleza deve implantar planejamento domiciliar a docentesO anúncio foi compartilhado pelo prefeito Evandro Leitão nesta quarta-feira, 15, em celebração ao Dia do Professor
A Prefeitura de Fortaleza anunciou nesta quarta-feira, 15, a implantação do planejamento domiciliar aos professores da rede municipal de ensino. A iniciativa deve ser estabelecida a partir da segunda-feira, 20.
O planejamento escolar será dividido em duas partes. Uma delas, equivalente a 4 horas, é realizada em casa, enquanto a outra metade, de 9 horas, acontece no ambiente escolar.
A declaração foi compartilhada na rede social do prefeito Evandro Leitão (PT), ao lado do secretário municipal de Educação, Idilvan Alencar, como parte da celebração ao Dia do Professor. A data comemorativa é conhecida por homenagear a atuação dos profissionais da educação.
Além do planejamento domiciliar, o gestor municipal indicou novas centrais de apoio aos professores nos seis distritos, a partir do começo do ano, em 2026.
Após 9 anos, Ceará realiza nova Conferência Estadual de Direitos Humanos | SAIBA MAIS
Prefeito também cita conversações sobre o precatório dos professores
Na publicação, o pagamento dos precatórios também foi citado. Em resposta, o prefeito destacou que, durante visita à Brasília com o secretário Idilvan Alencar, a dupla conversou com o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias.
“Está avançando muito”, disse o chefe do Executivo municipal. “Estamos muito empenhados para que, nos próximos dias, a gente tenha uma boa posição para cada um de vocês (professores)”.
UFC regulamenta uso de inteligência artificial na pós-graduação | SAIBA MAISDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente