Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prefeitura de Fortaleza deve implantar planejamento domiciliar a docentes

Prefeitura de Fortaleza deve implantar planejamento domiciliar a docentes

O anúncio foi compartilhado pelo prefeito Evandro Leitão nesta quarta-feira, 15, em celebração ao Dia do Professor
Atualizado às Autor Penélope Menezes
Autor
Penélope Menezes Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Prefeitura de Fortaleza anunciou nesta quarta-feira, 15, a implantação do planejamento domiciliar aos professores da rede municipal de ensino. A iniciativa deve ser estabelecida a partir da segunda-feira, 20.

O planejamento escolar será dividido em duas partes. Uma delas, equivalente a 4 horas, é realizada em casa, enquanto a outra metade, de 9 horas, acontece no ambiente escolar.

A declaração foi compartilhada na rede social do prefeito Evandro Leitão (PT), ao lado do secretário municipal de Educação, Idilvan Alencar, como parte da celebração ao Dia do Professor. A data comemorativa é conhecida por homenagear a atuação dos profissionais da educação.

Além do planejamento domiciliar, o gestor municipal indicou novas centrais de apoio aos professores nos seis distritos, a partir do começo do ano, em 2026.

Após 9 anos, Ceará realiza nova Conferência Estadual de Direitos Humanos | SAIBA MAIS

Prefeito também cita conversações sobre o precatório dos professores

Na publicação, o pagamento dos precatórios também foi citado. Em resposta, o prefeito destacou que, durante visita à Brasília com o secretário Idilvan Alencar, a dupla conversou com o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias.

“Está avançando muito”, disse o chefe do Executivo municipal. “Estamos muito empenhados para que, nos próximos dias, a gente tenha uma boa posição para cada um de vocês (professores)”.

UFC regulamenta uso de inteligência artificial na pós-graduação | SAIBA MAIS

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Evandro Leitão

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar