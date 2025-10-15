Idosa morre atropelada por táxi no Centro de Fortaleza

Idosa morre atropelada por táxi no Centro de FortalezaVítima tinha 75 anos. Em depoimento, motorista do automóvel disse que semáforo estava verde e que tentou desviar
Uma idosa de 75 anos morreu atropelada por carro de táxi no cruzamento da avenida Duque de Caxias com rua Solon Pinheiro, no bairro Centro, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 15.
Vítima foi identificada como Maria Zeneide Alves.
Mulheres são arremessadas de carro durante acidente de trânsito em Fortaleza; VEJA
Motorista envolvido no acidente teria tentado desviar
Em nota enviada ao O POVO, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que o motorista declarou em depoimento que teria cruzado a via quando o sinal estava verde, avistou a pedestre atravessando, tentou parar e desviar, mas não conseguiu.
Teste de etilômetro, que detecta ingestão de bebida alcóolica, deu negativo.
Segundo a AMC, agentes realizaram o controle de tráfego no entorno para disciplinar a circulação e resguardar o local. Trânsito ficou congestionado no local.
Em nota enviada ao O POVO, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias da morte.
Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência. Delegacia do 34° Distrito Policial (DP) é a unidade responsável pelo caso.
Sindicato dos Taxistas (Sinditaxi) prestou apoio ao motorista.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Delegacia do 34° Distrito Policial (DP): (85) 3101-4926/4927
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br
Colaboraram Luíza Vieira, da rádio O POVO CBN; e Mirla Nobre