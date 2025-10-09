Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mulheres são arremessadas de carro durante acidente de trânsito em Fortaleza

Mulheres são arremessadas de carro durante acidente de trânsito em Fortaleza

As vítimas ocupavam o veículo e foram arremessadas pelo impacto da colisão do carro com um poste. Ela foram socorridas pelo Samu
Atualizado às Autor Jéssika Sisnando
Autor
Jéssika Sisnando Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Duas mulheres foram arremessadas durante um acidente de trânsito no bairro Pici, em Fortaleza, nesta quinta-feira, 9.

Conforme moradores, o motorista de um automóvel Fiat Uno perdeu o controle do carro, que atingiu um poste. Duas mulheres que ocupavam o veículo foram arremessadas para fora devido o impacto.

Ambas foram socorridas e sobreviveram, no entanto não há informação sobre o estado de saúde das ocupantes. 

Conforme a fonte, pessoas que passavam pelo local tentaram auxiliar no socorro as vítimas até a chegada do Serviço de Atendimento de Urgência (Samu).

A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) permaneceu no local e atuou no controle do trânsito. 

 

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar