Mulheres são arremessadas de carro durante acidente de trânsito em Fortaleza

Acidente registrado no bairro Pici / Crédito: Leitor via WhatsApp

Duas mulheres foram arremessadas durante um acidente de trânsito no bairro Pici, em Fortaleza, nesta quinta-feira, 9. Conforme moradores, o motorista de um automóvel Fiat Uno perdeu o controle do carro, que atingiu um poste. Duas mulheres que ocupavam o veículo foram arremessadas para fora devido o impacto.