Conclusão de obra libera tráfego na Avenida Dom Manuel

As obras do platô elevado da Avenida Dom Manuel foram concluídas nesta terça-feira, 14 / Crédito: Marcos Moura/Prefeitura de Fortaleza

As obras do platô elevado no cruzamento da avenida Dom Manuel com a rua Pinto Madeira, no Centro, foram concluídas nesta terça-feira, 14, com o restabelecimento do tráfego na via. A intervenção faz parte do projeto Rotas da Infância, com foco na segurança no trajeto escolar. A rua Pinto Madeira permanece em obras, com o andamento da requalificação do trecho e a implantação de nova iluminação voltada aos pedestres ou ciclistas.

A iniciativa, executada pela Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) em parceria com a Coordenadoria Especial da Primeira Infância (Cespi), deve beneficiar mais de 1.100 alunos das escolas Alba Frota (municipal), Justiniano de Serpa e Clóvis Beviláqua (estaduais). Em relação à instituição de ensino municipal, uma pesquisa realizada em parceria com a Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure (BICI) apontou que 70% dos pais e cuidadores de alunos da escola Alba Frota utilizam “modos ativos de transporte”, como bicicleta ou caminhada. LEIA MAIS | Usuários de patinetes elétricos em Fortaleza podem ter reembolso de até R$ 30 mil em caso de acidentes Via é liberada nesta terça-feira, 14, após conclusão de obras do platô De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, o dispositivo de trânsito na avenida deve “aumentar a segurança viária”. A estrutura é responsável por induzir a redução da velocidade dos veículos no cruzamento.