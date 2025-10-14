Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conclusão de obra libera tráfego na avenida Dom Manuel nesta terça, 14

A intervenção segue na rua Pinto Madeira, com requalificação do trecho e a implantação de nova iluminação
Atualizado às
Penélope Menezes Autor
As obras do platô elevado no cruzamento da avenida Dom Manuel com a rua Pinto Madeira, no Centro, foram concluídas nesta terça-feira, 14, com o restabelecimento do tráfego na via. A intervenção faz parte do projeto Rotas da Infância, com foco na segurança no trajeto escolar.

A rua Pinto Madeira permanece em obras, com o andamento da requalificação do trecho e a implantação de nova iluminação voltada aos pedestres ou ciclistas.

A iniciativa, executada pela Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) em parceria com a Coordenadoria Especial da Primeira Infância (Cespi), deve beneficiar mais de 1.100 alunos das escolas Alba Frota (municipal), Justiniano de Serpa e Clóvis Beviláqua (estaduais).

Em relação à instituição de ensino municipal, uma pesquisa realizada em parceria com a Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure (BICI) apontou que 70% dos pais e cuidadores de alunos da escola Alba Frota utilizam “modos ativos de transporte”, como bicicleta ou caminhada.

Via é liberada nesta terça-feira, 14, após conclusão de obras do platô

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, o dispositivo de trânsito na avenida deve “aumentar a segurança viária”. A estrutura é responsável por induzir a redução da velocidade dos veículos no cruzamento.

O platô elevado também iguala o nível da via ao das calçadas, com a eliminação de degraus e desníveis.

O projeto inclui ainda melhorias nas calçadas próximas ao Parque da Liberdade, além da implantação de ciclovia na Rua 25 de Março e o redesenho de cruzamentos da região central.

As obras do projeto no Centro têm conclusão prevista entre o fim de outubro e o início de novembro.

