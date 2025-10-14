Ciopaer completa 30 anos com a quarta maior frota de aeronaves do Brasil

Fortaleza, CE, BR 14.10.25 - Solenidade de comemoração dos 30 anos do CIOPAER - (Fco Fontenele/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciopaer) completou 30 anos com a quarta maior frota do Brasil. A solenidade desta terça-feira, 14, reuniu 22 profissionais que participaram da criação da aviação de segurança pública no Ceará para realização de uma homenagem. Ao todo, 70 pessoas foram homenageadas pelas mais diversas ações ligadas a Ciopaer. De acordo com o balanço da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), são 277,3 horas de voo de patrulhamento, 243,9 de voos aeromédicos e 185,1 de apoio operacional, no período de janeiro a setembro deste ano.