Após 9 anos, Ceará realiza nova Conferência Estadual de Direitos Humanos

"Viva a justiça social!", foi o coro que marcou a 6º Conferência Estadual de Direitos Humanos, que ocorreu nesta terça-feira, 14, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE). Foram debatidas as demandas locais de mais de 180 municípios cearenses e apresentadas propostas que agora serão consolidadas na etapa estadual e seguirão à nacional.

Propostas regionais serão apresentadas na 13ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos A conferência ocorre nove anos após a última, feita em março de 2016. Neste ano, a Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih) em parceria com o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos (CEDDH), debateu a construção de políticas públicas voltadas à promoção e defesa dos direitos humanos no Estado. Estiveram presentes autoridades políticas e também representantes e conselheiros do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), pasta do Governo Federal. Os participantes apresentarão as ideias debatidas nas Etapas Livres, para consolidar as propostas regionais e eleger os representantes cearenses que participarão da 13ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos, em Brasília, no mês de dezembro

Na quarta-feira, 15, os delegados se dividirão em seis grupos temáticos, com discussões voltadas aos eixos: Enfrentamento das Violações e Retrocessos; Democracia e Participação Popular; Igualdade e Justiça Social; Justiça Climática, Meio Ambiente e Direitos Humanos; Proteção dos Direitos Humanos no Contexto Internacional; e Fortalecimento da Institucionalidade dos Direitos Humanos. Além disso, foram eleitos 150 delegados eleitos nas Etapas Livres realizadas em diferentes regiões do Ceará. O processo preparatório percorreu territórios do Sertão Central; Capital, Região Metropolitana e Maciço de Baturité; Litoral Oeste, Sobral e Ibiapaba; Sertão dos Inhamuns; Litoral Leste e Vale do Jaguaribe; e Cariri e Centro Sul. Conferência debate propostas relacionadas aos direitos humanos Ao O POVO, a titular da Sedih, Socorro França, declarou que é por meio da conferência que a sociedade e os conferencistas são recebidos e as demandas pautadas.

“É a própria conferência que nos leva a criar políticas públicas humanas. Por exemplo, o Estatuto do Idoso e o Estatuo da Criança e Adolescente (ECA), foram criados em uma conferência nacional. Daqui, devem sair propostas fantásticas”, disse. Socorro destaca que o Ceará é o único estado da Confederação Brasileira que tem um plano estadual de direitos humanos por lei. “São Paulo [também] tem, mas é decreto (...) Nesse plano nós temos 181 metas a ser cumpridas, uma delas é fazer as conferências”. Quando se pensa em diferenças entre as políticas públicas em partes do Estado, a presidente do CEDDH, Ormezita Barbosa, esclarece que, na verdade, há um “contexto muito parecido em todas as regiões”.