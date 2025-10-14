Suspeito de assalto entra em creche para escapar da PM no Planalto Ayrton Senna

Homem foi preso, assim como um suposto comparsa dele, um adolescente, foi apreendido. Ocorrência não resultou em disparos, afirmou a PM

O homem foi preso, assim como um adolescente, que seria comparsa dele, foi apreendido. Uma arma de fogo também foi apreendida na ação. Não houve feridos.

Alunos, responsáveis e funcionários do Centro de Educação Infantil (CEI) Arievaldo Viana, localizado no bairro Planalto Ayrton Senna , em Fortaleza , foram surpreendidos na tarde desta terça-feira, 14, com a invasão de um suspeito de assalto , que buscava esconder-se de policiais militares.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PM-CE), os agentes de segurança haviam recebido a informação de que um assalto estava em andamento na região. Os PMs localizaram dois suspeitos, que correram para tentar fugir da abordagem.



"O adolescente foi capturado nas proximidades com a arma de fogo", afirmou a corporação. "O adulto correu e tentou se esconder no interior de um Centro de Educação Infantil (CEI), onde foi capturado. A ação foi efetivada sem disparo de arma de fogo".



Ainda de acordo com a PM, os dois suspeitos foram apresentados a uma delegacia de Polícia Civil, onde foram instaurados os procedimentos cabíveis.

