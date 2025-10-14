Barragem do rio Cocó é tema de aula de campo

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 14.10.2025: A Defesa Civil de Fortaleza (DCFor) promove, entre os dias 13 e 19 de outubro, a Semana Municipal de Prevenção e Redução de Desastres. (Daniel Galber/Especial para O POVO) / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

"Quero saber sempre de poluição. Porque é o que mais acontece aqui. Tem queimadas, desmatamento e muito lixo", apontou Maria Giselly, 12, aluna do 7º ano, durante palestra sobre importância e necessidade da barragem do rio Cocó. Aula de campo contou com a presença 25 estudantes do 6º ao 8º ano da Escola Municipal de Tempo Integral (EMTI) José Aroldo Cavalcante Mota, localizada no bairro Barroso, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira, 14.

Para chegar no terreno, discentes viram carnaúbas, lixo acumulado, vestígios de queimada e destroços de casas abandonadas pelo cenário da caatinga. Conhecimentos de Jose Ramon e Eduardo Barbosa, técnicos da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), foram empregados na ação.

"Essa barragem em si tem a particularidade que é bem rasa, diferente das outras mais profundas. É como um prato raso", explicou Ramon, em comparação com o rio Maranguapinho, próximo local a ser contemplado em visita educacional pela Semana nesta quarta-feira, 14. EMTI Professora Maria José Ferreira Gomes, no bairro Parque Presidente Vargas, foi a escolhida. De acordo com o engenheiro Eduardo, a estrutura não visa consumo humano, pois a água é bruta e não tratada, diferente da distribuição feita pela Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece).

